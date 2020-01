नागरिकता संशोधन कानून को लेकर देश में जारी विरोध के बीच कांग्रेस नेता शशि थरूर के जिन्ना वाले बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है और कहा है कि वास्तव में जिन्ना की विचारधारा का समर्थक तो राहुल गांधी और उनका पूरा परिवार रहा है। शशि थरूर ने कहा था कि नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) अगर एनआरसी और एनपीआर की तरफ जाता है तो यह मोहम्मद अली जिन्ना की जीत होगी।

बोले अब भी देश के पास गांधी और जिन्ना का विकल्प है: जयपुर में चल रहे लिटरेचर फेस्टिवल में कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा था कि जो कुछ हो रहा है उससे तो जिन्ना की विचारधारा की जीत हो रही है। कहा, ‘मैं यह नहीं कहूंगा कि जिन्ना जीत चुके हैं, बल्कि यह कहूंगा कि जिन्ना जीत रहे हैं। अब भी देश के पास जिन्ना और गांधी के देश के विचार में से किसी एक को चुनने का विकल्प है।’

BJP leader GVL Narasimha Rao: If Shashi Tharoor is saying that the Jinnah philosophy is taking roots once again, then, he should be addressing this question to his leader Rahul Jinnah. It is Rahul Gandhi and his entire family which pursued divisive politics just as Jinnah did. pic.twitter.com/BF41v06dsr

