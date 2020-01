बीजेपी नेता जीवीएल नरसिम्हा राव ने महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे को हज यात्रा पर जाने की नसीहत दी है। कहा कि साथ में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भी लेते जाइए। वह बहुत खुश होंगे। उन्होंने कहा कि उद्धव जी के विचार बदल गए हैं। अब वह पहले वाले नेता नहीं रह गए हैं। ऐसे में अयोध्या जाने की जगह वह हज कर आएं। उन्होंने ट्वीट कर कहा, “वैचारिक रूप से बदल जाने के बाद अयोध्या की बजाय उद्धव के लिए ‘हज यात्रा’ पर जाना उचित होगा। राहुल गांधी भी खुशी से आपके साथ शामिल होंगे। आखिरकार कांग्रेस ने आपको सीएम बनाने के लिए मुसलमानों से अनुमति ले ली है।” हाल ही में सीएम उद्धव ठाकरे ने अपनी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर मार्च में अयोध्या जाने की बात कही थी।

कहा उद्धव अब पहले वाले हिंदुत्व का नहीं कर रहे हैं प्रतिनिधित्व: राव के हवाले से एएनआई ने कहा, “अयोध्या का दौरा करके ठाकरे केवल एक पाप कर रहे हैं और किसी पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि वह राहुल गांधी के साथ उनकी पसंद के स्थान पर जाएं, क्योंकि आज उद्धव ठाकरे हिंदुत्व की राजनीति का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं जो उनके पिता बाल ठाकरे करते थे। कुछ हफ्ते पहले तक उद्धव ठाकरे भी करते थे।”

Having converted ideologically, it would be fitting for Uddhav to go on “Haj pilgrimage” rather than to Ayodhya. Rahul Gandhi would be happy to join. After all, @INCIndia has taken “permission” from Muslims to join & make you CM.@OfficeofUT @RahulGandhi

— GVL Narasimha Rao (@GVLNRAO) January 25, 2020