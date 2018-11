अक्सर अपने बयानों से चर्चा में बने रहने वाले बिहार के नवादा से भाजपा सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इस बार देवबंद को आतंक की फैक्ट्री बताया है। उन्होंने देवबंद को आतंकवाद का अड्डा बताते हुए कहा कि हाफिज सईद और बगदादी भी देवबंद में शिक्षा पाए हैं।उन्होंने शामली में एक युवक की भीड़ द्वारा हत्या करने के मामले को भी धार्मिक रंग दे दिया है। साथ ही कहा कि पहले देवबंद का नाम देवव्रन्त था।

बुधवार (28 नवंबर) को उत्तर प्रदेश के देवबंद के स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती से देवी कुंड स्थित उनके आश्रम में मुलाकात करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री ने कहा, “गुरुकुल से आजतक कोई बच्चा आतंकी नहीं निकला, लेकिन दारूल उलूम देवबंद को लोग शिक्षा का मंदिर कहते हैं। पता नहीं यह शिक्षा का मंदिर है या आतंक का। लोगों ने मुझे बताया कि हाफिज सईद जैसे आतंकी और मानवता के दुश्मन इस्लामिक स्टेट के संस्थापक बगदादी दोनों देवबंद के छात्र रहे हैं। यह शिक्षा का मंदिर नहीं हो सकता है। यह आतंक का गढ़ है।”

Union Minister Giriraj Singh: I went to Brahmananda Saraswati’s gurukul, till this date no child from there became a terrorist. However, I don’t know whether Darul Uloom Deoband is a temple of education or a temple of terrorism. Both Hafiz Saeed & Baghdadi were from here. pic.twitter.com/qCE7vaUoLP

