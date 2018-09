राफेल लड़ाकू विमान के सौदे को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तनातनी लगातार बढ़ती ही जा रही है। इस विवाद ने जोर उस वक्त पकड़ लिया, जब फ्रांस के अखबार को दिए इंटरव्यू में पूर्व फ्रांसीसी राष्ट्रपति फ्रैंक्वा ओलांद ने दावा किया कि राफेल फाइटर जेट के सौदे के लिए रिलायंस डिफेंस के नाम का प्रस्ताव भारत सरकार ने ही किया था। उनका कहना है कि रिलायंस को डील सौंपने में फ्रांस सरकार की कोई भी भूमिका नहीं थी। इस बयान पर भारत में बीजेपी और कांग्रेस के नेता आमने-सामने आ गए हैं।

इसी मुद्दे पर पश्चिम बंगाल बीेजेपी के उपाध्यक्ष और नेता जी सुभाष चंद्र बोस के पड़पोते चंद्र कुमार बोस ने भी प्र​तिक्रिया दी है। बोस ने राहुल गांधी को पप्पू कहकर उनकी आलोचना की। बोस ने कहा कि उनके पास अगर नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई सबूत है तो पेश करें अन्यथा खुद जेल जाने के लिए तैयार रहें। चंद्र कुमार बोस ने अपने ट्वीट ने अमित शाह, बीजेपी और कांग्रेस को भी टैग किया है।

I challenge @RahulGandhi to arrest Hon’ble Prime Minister Shri @narendramodi ji if he has conclusive proof against him on #RafaleDeal ! If not prepare to go to jail yourself. @narendramodi @AmitShah @IndianNationalC @BJP4India

If people have a peasized brain its their problem -obviously @RahulGandhi can’t arrest @narendramodi -what I meant if #Pappu has all the evidence-he can submit the same to the police/courts for suitable action.What’s wrong with people please use your brain even if its pea sized!

— Chandra Kumar Bose (@Chandrabosebjp) September 23, 2018