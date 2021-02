बंगालः BJP नेता बाबू मास्टर पर हमला, जख्मी; कार भी क्षतिग्रस्त

जैसे जैसे बंगाल में विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे राजनीतिक हिंसा भी थमने का नाम नहीं ले रही है। शनिवार देर शाम को कोलकाता से लौटते वक्त बीजेपी नेता बाबू मास्टर पर अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया। हमले में भाजपा नेता और उनका चालक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बाबू मास्टर पिछले दिनों ही तृणमूल छोड़ कर भाजपा में शामिल हो गए थे।

West Bengal: BJP leader Babu Master injured after he was attacked by unknown persons on Basanti Highway while he was returning to Kolkata after attending a meeting at district party office in North 24 Parganas, today. pic.twitter.com/iJ4JdOp6Zv

— ANI (@ANI) February 13, 2021