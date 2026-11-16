कांग्रेस पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की किताब ‘Belonging: A Journey of Love’ का विमोचन 16 नवंबर को दिल्ली में हुआ। हालांकि किताब 10 नवंबर को ही रिलीज हो चुकी है। दिल्ली के एक होटल में आयोजित कार्यक्रम में इंडिया गठबंधन के लगभग सभी बड़े नेता पहुंचे। इस बीच बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की मौजूदगी चर्चा में रही।

कुछ महीने में पंजाब में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और कांग्रेस पार्टी अभी मुख्य विपक्षी पार्टी है। 2021 के सितंबर महीने में कांग्रेस ने अमरिंदर सिंह को पंजाब के मुख्यमंत्री पद से हटाया था और उसके बाद उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई थी। बाद में उन्होंने अपनी पार्टी का विलय बीजेपी में कर दिया था और परिवार सहित बीजेपी में शामिल हो गए थे।

राहुल गांधी ने की थी अमरिंदर सिंह की तारीफ

हाल ही में राहुल गांधी ने एक इंस्टाग्राम वीडियो में कहा था, “मेरी कैप्टन अमरिंदर सिंह से अच्छी बनती है। वह कूल हैं और सैन्य इतिहास के विशेषज्ञ हैं। हेलो अंकल अमरिंदर।” इसके बाद से की अटकलें शुरू हो गई कि अमरिंदर सिंह पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं।

राहुल गांधी के वीडियो के बाद अमरिंदर सिंह ने समाचार एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए कहा था कि यह अच्छी बात है राहुल गांधी ने मेरी तारीफ की है। उन्होंने कहा कि राहुल और प्रियंका गांधी को वह तब से जानते हैं जब वह बच्चे थे और उनके पिता पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी मेरे सहपाठी और दोस्त थे। अमरिंदर सिंह ने कहा था कि निजी रिश्ते राजनीतिक प्रतिबद्धताओं से अलग होते हैं और पारिवारिक रिश्ते हमेशा बने रहेंगे। अमरिंदर सिंह ने कहा था कि राहुल गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी के साथ उनके निजी और पारिवारिक रिश्ते हमेशा बने रहेंगे लेकिन राजनीतिक रूप वह बीजेपी के लिए प्रतिबद्ध है।