पश्चिम बंगाल में छठ पूजा को लेकर टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी की टिप्पणी पर सत्ताधारी पार्टी भाजपा ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। कल्याण बनर्जी ने कहा था कि बंगाल में बंगाली अब दोयम दर्जे के नागरिक बन गए हैं। इस पर भाजपा ने कहा कि सांसद अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं।

सांसद का बयान ऐसे समय आया जब बंगाल के रेलवे स्टेशनों को छठ के लिए सजाया गया था और छठ उत्सव से जुड़े गीत भी बजाए गए थे।

तृणमूल सांसद ने क्या कहा?

शुक्रवार को दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए श्रीरामपुर से लोकसभा सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा, “पश्चिम बंगाल बंगालियों के लिए है या बिहारियों के लिए? अब यही सवाल है। सनातन धर्म का मतलब बंगालियों को अलग-थलग करना और आक्रामक बिहारियों को बसाना है। यही सबसे बड़ा सवाल है।”

भाजपा बंगालियों को खत्म कर देगी- कल्याण बनर्जी

टीएमसी सांसद ने कहा, “बंगाली खत्म हो चुके हैं। भाजपा बंगालियों को खत्म कर देगी। जब मैं राजधानी एक्सप्रेस से (दिल्ली) आ रहा था, तो मैंने हावड़ा स्टेशन देखा और हैरान रह गया। दुर्गा पूजा के दौरान भी वे इसे इस तरह नहीं सजाते। दुर्गा पूजा के समय बाहर से बहुत सार बंगाली आते हैं, लेकिन उनके लिए ऐसे इंतजाम नहीं किए जाते।”

उन्होंने आगे कहा, “पश्चिम बंगाल में बंगाली अब दोयम दर्जे (दूसरे दर्जे) के नागरिक बन गए हैं। जल्द वे तीसरे दर्जे के नागरिक बन जाएंगे। जो लोग बदलाव चाहते थे, वे अब देख लें कि बंगालियों की हालत कितनी गिर गई है। सबसे अधिक बदलाव तो आक्रामक बिहारियों को चाहिए था। बिहारी हर चीज पर कब्जा कर रहे हैं। गैर-बंगाली हर चीज हथिया रहे हैं।”

छठ से पहले पूर्वी और दक्षिण पूर्वी रेलवे ने स्पेशल ट्रेनें चलाईं और पूरे बंगाल में भीड़ प्रबंधन के इंतजाम किए। इन इंतजामों के तहत हावड़ा स्टेशन के एक हिस्से को यात्रियों के रुकने की जगह में बदल दिया गया और कोलकाता स्टेशन पर छठ गीत बजाए गए।

खुद को बचाने के लिए ऐसे लोगों को आगे लाया गया- परिवहन मंत्री

बंगाल के परिवहन मंत्री अर्जुन सिंह ने कहा, “कल्याण बनर्जी अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। जनसंघ की स्थापना एक बंगाली, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी और उन्होंने ही बंगाल को पाकिस्तान बनने से बचाया था। ममता बनर्जी ईद के मौके पर रेड रोड पर नमाज में शामिल हुआ करती थीं। ममता बनर्जी अब खत्म हो चुकी हैं और खुद को बचाने के लिए ऐसे लोगों (कल्याण बनर्जी) को आगे लाया गया है, जो बिहारियों और धर्म को लेकर अपशब्द कहते हैं।”

क्या मुहर्रम के लिए दुर्गा विसर्जन को रोकना बंगाली संस्कृति है?- खेल मंत्री

खेल मंत्री इंद्रनील खान ने भी कहा, “क्या मुहर्रम के लिए दुर्गा विसर्जन को रोकना बंगाली संस्कृति है? वे सिर्फ बांटने वाली राजनीति करते हैं और कुछ नहीं। अगर उन्होंने बंगालियों के हित में काम किया होता, तो टीएमसी के 15 साल और वामपंथियों के 34 साल के शासन में बंगाल का कुछ तो भला हुआ होता। अलग-अलग संस्कृतियों के लोग देश के निर्माण में योगदान देते हैं… हर किसी को अपने त्योहार मनाने का अधिकार है और सरकार का यह कर्तव्य है कि वह उनके साथ खड़ी रहे। लेकिन तृणमूल और वामपंथियों ने अपना कर्तव्य नहीं निभाया।”

बंगाल की संस्कृति बांटने वाली नहीं है- अग्निमित्रा पॉल

शहरी विकास मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने कहा, “टीएमसी पिछले 15 सालों से समाज को बांटने वाली और नकारात्मक राजनीति कर रही है। बंगाल की संस्कृति बांटने वाली नहीं है। हम सभी त्योहार मनाते हैं। इस बार दुर्गा पूजा इतने भव्य तरीके से मनाई गई, जैसी पहले कभी नहीं देखी गई थी। अब जगद्धात्री पूजा भी बहुत धूमधाम से मनाई जा रही है… तो फिर हम छठ पूजा के लिए ऐसा क्यों न करें? वे लोग भी तो भारतीय ही हैं। अब बंगाल के लोग-चाहे वे बिहारी हों या मुसलमान-सभी विकास चाहते हैं।”

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