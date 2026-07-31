संसद परिसर में शुक्रवार को एक अजीब घटनाक्रम सामने आया, जब लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी एक पत्रकार के सवाल पर भड़क गए। राहुल गांधी ने मीडिया कर्मी से पूछा- बीजेपी के हो क्या?
मीडिया कर्मी ने राहुल गांधी से दिल्ली पुलिस कर्मियों के परिवार वालों की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर सवाल किया था। इस सवाल के जबाव में राहुल गांधी ने कहा- क्या आप बीजेपी के हैं?। जिन पुलिस कर्मियों के परिवारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उनमें ऐसे लोग शामिल थे, जिनके पति या पिता कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में किए गए स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट में घायल हुए।
दिल्ली पुलिस के परिवारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस
इससे पहले आज दिल्ली पुलिस के परिवारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। जिसमें परिवार के सदस्यों ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन के दौरान भीड़ हिंसक हो गई थी और पुलिसकर्मियों पर हमला किया गया।
एक घायल पुलिस अधिकारी की बेटी ने बताया कि उनके पिता दिल्ली पुलिस में सब-इंस्पेक्टर हैं। प्रदर्शन के दौरान वह मुख्य बैरिकेड पर तैनात थे। उन्होंने कहा कि उनके पिता अक्सर बताते थे कि यह प्रदर्शन अब केवल छात्रों तक सीमित नहीं रह गया था, बल्कि इसमें कुछ असामाजिक तत्व भी शामिल हो गए थे।
पुलिस कर्मी की बेटी ने बताया कि 25 जुलाई को जंतर-मंतर मंच के पास हिंसक भीड़ ने उनके पिता को घसीटा और उनकी जान लेने की कोशिश की। इस हमले के बाद उन्हें राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाया गया जहां वे करीब चार घंटे तक बेहोश रहे। बेटी ने कहा कि देर रात जब उनके पिता घर लौटे तो उनकी वर्दी खून से सनी थी।
उसने आगे कहा कि पापा को ऐसे देखना हमारे लिए बेहद दर्दनाक था। जब हमने उनसे पूछा कि ये कैसे हुआ तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, ड्यूटी के दौरान ऐसा होता रहता है। उन्होंने आगे बताया कि पापा के सिर मे चार टांके आए थे। वो कोई छोटी-मोटी चोट नहीं थी। वो रात हमारे लिए बहुत मुश्किल थी। फिर जब मैंने सोशल मीडिया खोलकर देखा तो पता चला कि लोग मेरे ही पापा को क्रिमिनल बता रहे थे। अगले दिन मुझे पता चला कि जिन लोगों ने उन पर हमला किया था, वो लोग सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं उन्हीं के खिलाफ। मुझे लगा फिर मुझे भी जाना चाहिए अपने पापा और दूसरे पुलिस वालों को जस्टिस दिलाने के लिए। मुझे बाकी पुलिस परिवारों का भी साथ मिला।
एक ASI की पत्नी ने अपने पति के साथ हुई घटना का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि उनके पति पिछले 33 वर्षों से दिल्ली पुलिस में सेवा दे रहे हैं। 20 जुलाई को वह रोज की तरह ड्यूटी के लिए जंतर-मंतर गए थे। सुबह करीब 11 बजे उन्होंने फोन पर बताया था कि वहां भारी भीड़ है और प्रदर्शनकारी संसद की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि उसी शाम उन्हें पता चला कि उनके पति को इलाज के लिए लोक नायक जयप्रकाश (LNJP) अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनके मुताबिक, पति ने बताया कि प्रदर्शन के दौरान कुछ शरारती तत्वों ने पुलिसकर्मियों पर गमले, पत्थर, चप्पल और जूते फेंके। साथ ही संसद की सुरक्षा के लिए लगाए गए बैरिकेड भी तोड़ दिए गए।
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