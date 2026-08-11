BJP Jharkhand Bandh News LIVE: झारखंड की राजधानी रांची में विधानसभा घेराव के दौरान सोमवार को छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने आज झारखंड बंद का आह्वान किया। अब इसका असर भी देखने को मिल रहा है। सड़कों पर बीजेपी कार्यकर्ता उतर गए हैं। हरमू चौक पर टायर जलाकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया है। बीजेपी कार्यकर्ता हरमू चौक पर बीच सड़क पर ही बैठ गए। अरगोड़ा चौक से हरमू चौक की तरफ ट्रैफिक बाधित हो गया। हालात को देखते हुए मौके पर पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया गया है।

देवेंद्र नाथ महतो अस्पताल में भर्ती

झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर नौ दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे जेकेएलएम नेता देवेंद्र नाथ महतो को सोमवार को विरोध मार्च के दौरान तबीयत बिगड़ने पर रांची सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। ब्लड शुगर लेवल में भारी गिरावट के कारण डॉक्टरों ने उनकी हालत गंभीर बताई।

रांची सदर अस्पताल की मेडिकल ऑफिसर नैन्सी प्रिया ने पीटीआई को बताया, “उनका इलाज इमरजेंसी वार्ड में किया जा रहा है।” खराब तबीयत के बावजूद, महतो विधानसभा मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों के साथ शामिल हुए और बाद में स्ट्रेचर से ही लोगों को संबोधित किया। विधानसभा के पास पत्रकारों से बात करते हुए महतो ने कहा, “सरकार लाठी, गोली और बंदूक से नहीं चलाई जा सकती। सरकार लोगों को संतुष्ट रखकर चलाई जाती है।” उन्होंने आंदोलन जारी रखने का संकल्प लिया।

कौन हैं देवेंद्र नाथ महतो?

देवेंद्र नाथ महतो रांची के एक छोटे से गांव के छात्र लीडर हैं। उन्होंने रांची में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी से उच्च शिक्षा हासिल की। साथ ही बुंडू में अपनी स्कूलिंग पूरी की थी। देवेंद्र नाथ महतो ने संस्कृत के साथ-साथ कुरमाली, ट्राइबल और रीजनल भाषाओं में पोस्टग्रेजुएट की डिग्री हासिल की थी। देवेंद्र महतो के पास हजारीबाग से बैचलर ऑफ एजुकेशन (B.Ed.) की डिग्री भी है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…





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छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में बीजेपी ने झारखंड बंद का आह्वान किया है। इससे जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए पढ़ें लाइव ब्लॉग...