BJP Jharkhand Bandh News LIVE: झारखंड की राजधानी रांची में विधानसभा घेराव के दौरान सोमवार को छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने आज झारखंड बंद का आह्वान किया। अब इसका असर भी देखने को मिल रहा है। सड़कों पर बीजेपी कार्यकर्ता उतर गए हैं। हरमू चौक पर टायर जलाकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया है। बीजेपी कार्यकर्ता हरमू चौक पर बीच सड़क पर ही बैठ गए। अरगोड़ा चौक से हरमू चौक की तरफ ट्रैफिक बाधित हो गया। हालात को देखते हुए मौके पर पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया गया है।
देवेंद्र नाथ महतो अस्पताल में भर्ती
झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर नौ दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे जेकेएलएम नेता देवेंद्र नाथ महतो को सोमवार को विरोध मार्च के दौरान तबीयत बिगड़ने पर रांची सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। ब्लड शुगर लेवल में भारी गिरावट के कारण डॉक्टरों ने उनकी हालत गंभीर बताई।
रांची सदर अस्पताल की मेडिकल ऑफिसर नैन्सी प्रिया ने पीटीआई को बताया, “उनका इलाज इमरजेंसी वार्ड में किया जा रहा है।” खराब तबीयत के बावजूद, महतो विधानसभा मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों के साथ शामिल हुए और बाद में स्ट्रेचर से ही लोगों को संबोधित किया। विधानसभा के पास पत्रकारों से बात करते हुए महतो ने कहा, “सरकार लाठी, गोली और बंदूक से नहीं चलाई जा सकती। सरकार लोगों को संतुष्ट रखकर चलाई जाती है।” उन्होंने आंदोलन जारी रखने का संकल्प लिया।
कौन हैं देवेंद्र नाथ महतो?
देवेंद्र नाथ महतो रांची के एक छोटे से गांव के छात्र लीडर हैं। उन्होंने रांची में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी से उच्च शिक्षा हासिल की। साथ ही बुंडू में अपनी स्कूलिंग पूरी की थी। देवेंद्र नाथ महतो ने संस्कृत के साथ-साथ कुरमाली, ट्राइबल और रीजनल भाषाओं में पोस्टग्रेजुएट की डिग्री हासिल की थी। देवेंद्र महतो के पास हजारीबाग से बैचलर ऑफ एजुकेशन (B.Ed.) की डिग्री भी है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…
छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में बीजेपी ने झारखंड बंद का आह्वान किया है। इससे जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए पढ़ें लाइव ब्लॉग...
भूख हड़ताल पर बैठे देवेंद्र नाथ महतो को कल रात पीटा गया- बीजेपी सांसद
भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा, "राहुल गांधी की मानसिकता दुनिया के सामने उजागर हो गई है। भूख हड़ताल पर बैठे देवेंद्र नाथ महतो को कल रात पीटा गया। वहां तैनात अधिकारी पागल है; वह चुनाव आयोग से लगातार झगड़ता रहता है और यहां तक कि ईडी अधिकारियों को जेल भेजने की बात करता है। मुख्य आरोपी धर्मेंद्र को झारखंड सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी के आवास से गिरफ्तार किया गया।" भाजपा सांसद कंगना रनौत ने कहा, "झारखंड में बच्चों पर अत्याचार हो रहे हैं। उन्हें बेरहमी से पीटा गया है और उन पर पानी की बौछारें और आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया है। हमें इसके बारे में आवाज उठानी होगी। हम इस पर जवाब मांग रहे हैं।"
झारखंड के युवाओं पर बर्बरता पूर्ण अत्याचार पर मौन रहना ही बेहतर है- निशिकांत दुबे
बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि मोदी विरोध ही लोकतंत्र है? देश को तोड़ने वाले नारे ही युवाओं के नारे हैं? झारखंड के युवाओं पर बर्बरता पूर्ण अत्याचार पर मौन रहना ही बेहतर है? देश के सामने सच्चाई है? हम पिछड़े क्षेत्र के लोग हैं लेकिन लाचार नहीं हैं,यह धरती तिलकामॉंझी जी,भगवान बिरसा मुंडा जी,सिदो कानो जी,श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी,ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ,रामनारायण बोस जी,महर्षि अरविंद जी ,अल्बर्ट एक्का जी की है,संघर्ष हमारे ख़ून में है ,इतिहास झारखंड का ईमानदार,साधारण युवा अपनी क़ुर्बानी से बदलेगा
झारखंड सरकार छात्रों के अधिकारों की रक्षा करने में सक्षम नहीं- दिलीप घोष
पश्चिम बंगाल के मंत्री दिलीप घोष ने कहा, "झारखंड सरकार छात्रों के अधिकारों की रक्षा करने में सक्षम नहीं है।"
छात्र अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं- बाबूलाल मरांडी
झारखंड के विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने कल प्रदर्शनकारी छात्रों पर हुए लाठीचार्ज पर कहा, "अगर सरकार में संवेदनशीलता नहीं है, तो ऐसी घटनाएं जारी रहेंगी। छात्रों ने कल अचानक विरोध प्रदर्शन शुरू नहीं किया। वे पिछले तीन-चार सालों से लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जब से जेएसएससी और जेपीएससी में अनियमितताएं हुईं और नौकरियों की बिक्री शुरू हुई, छात्र अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। उन्होंने पहले भी जेएसएससी कार्यालयों का घेराव किया है, जहां उन पर लाठीचार्ज किया गया था। छात्र लगातार और लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि ये सभी प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहे। किसी ने भी पत्थर नहीं फेंके या लाठी का इस्तेमाल नहीं किया। पिछले 15-16 दिनों से छात्र जयपाल सिंह स्टेडियम में धरना दे रहे हैं और भूख हड़ताल पर हैं। उन्होंने कहा था कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गईं, तो वे 10 अगस्त को विधानसभा की ओर मार्च करेंगे।"
बीजेपी का झारखंड बंद
झारखंड भाजपा ने कल रांची में जेपीएससी-जेएसएससी के विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के विरोध में आज राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया है। रांची के किशोरगंज चौक से कुछ दृश्य सामने आए हैं।
देश की आजादी में छात्रों ने अहम भूमिका निभाई है- अवधेश प्रसाद
समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने रांची में प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठीचार्ज पर कहा, "देश की आजादी में छात्रों ने अहम भूमिका निभाई है। पूरा देश स्वतंत्रता दिवस मनाने की तैयारी में है। लेकिन जब हम एक स्वतंत्र राष्ट्र हैं, तो हमें भारत के स्वतंत्रता संग्राम में छात्रों द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका और बलिदानों को भी याद रखना चाहिए। आजादी के इतने वर्षों बाद भी छात्रों को लाठीचार्ज, आंसू गैस और यहां तक कि गोलीबारी का सामना करना पड़ रहा है। यह एक स्वतंत्र राष्ट्र के चेहरे पर कलंक है। चाहे यह जंतर-मंतर पर हो रहा हो या झारखंड में, ऐसी घटनाएं जिम्मेदार सरकारों के लिए बहुत महंगी साबित होंगी।"
झारखंड में मामले पर सन्नाटा छाया हुआ है- बीजपेी सांसद
झारखंड बंद के आह्वान पर भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने कहा, “झारखंड भर में आंदोलन छात्रों और युवाओं द्वारा चलाया गया था। देखिए किस तरह पानी की बौछारें और लाठीचार्ज किए गए, जिससे लोग घायल हो गए, सिर्फ इसलिए कि वे झारखंड आयोग की लीक हुई परीक्षाओं को रद्द करने या सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। इस मामले पर वहां सन्नाटा छाया हुआ है, जबकि यहां संसद में हंगामा मचा हुआ है।”
उन्हें सीने में दर्द भी हो रहा है- अभिजीत दीपके
कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने सोमवार को आरोप लगाया कि छात्र नेता देवेंद्र महतो को उनकी चल रही भूख हड़ताल के दौरान रांची पुलिस ने लाठीचार्ज किया और घायल कर दिया, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया।अभिजीत दीपके ने कहा, "मैंने देवेंद्र महतो से बात की, जो पिछले 9 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं। उन्होंने मुझे बताया कि अस्पताल ले जाने से पहले पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया और उन्हें चोटें आईं। उन्हें सीने में दर्द भी हो रहा है।"
झारखंड सरकार तानाशाही हो गई है- गिरधारी महतो
यपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है। खूंटी के प्रदर्शनकारी गिरधारी महतो कहते हैं, "9 अगस्त को मैंने खूंटी जिले में बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और दोपहर करीब 12 बजे भूख हड़ताल करते हुए पदयात्रा शुरू की। मैं 10 अगस्त को सुबह करीब 10:30-11 बजे यहां पहुंचा । कल मैंने भूख हड़ताल जारी रखते हुए विधानसभा पदयात्रा में भाग लिया। भूख हड़ताल किसी भी नागरिक के लिए उपलब्ध विरोध के अंतिम रूपों में से एक है। मैं भी भूख हड़ताल पर था, लेकिन कल छात्रों के साथ जिस तरह का व्यवहार किया गया, उससे ऐसा लगता है कि झारखंड सरकार तानाशाही हो गई है। यह छात्रों की जायज मांगों को नजरअंदाज कर रही है।"
राहुल गांधी को कोई भी गंभीरता से नहीं लेता- बीजेपी प्रवक्ता केशवन
रांची में जेपीएससी-जेएसएससी उम्मीदवारों के विरोध प्रदर्शन पर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सीआर केशवन ने कहा, "झारखंड में कांग्रेस-जेएमएम की निर्मम सरकार इंदिरा गांधी के क्रूर आपातकाल की हूबहू नकल है। राहुल गांधी एक रीढ़विहीन अवसरवादी हैं जिनमें अपनी ही सरकार को जवाबदेह ठहराने का साहस नहीं है। उनकी सरकार अत्यंत निर्दयता से छात्रों की आवाजों को दबा रही है। कांग्रेस-जेएमएम की तानाशाही सरकार पर शर्म आती है, जिसने शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से अपने अधिकारों और भविष्य के लिए आवाज उठाने वाले छात्रों पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले दागे। राहुल गांधी ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बल का प्रयोग गलत है। राहुल गांधी के इस बयान के तुरंत बाद, उनकी अपनी कांग्रेस-जेएमएम सरकार ने रात में अत्यंत क्रूर और कायरतापूर्ण तरीके से छात्रों पर लाठीचार्ज किया। इससे साफ पता चलता है कि कोई भी राहुल गांधी का सम्मान नहीं करता और उनके सहयोगी भी उन्हें गंभीरता से नहीं लेते।"
पुलिस कल देर रात जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंची
ज्य विधानसभा के बाहर दिनभर चले विरोध प्रदर्शन के बाद पुलिस कल देर रात जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम स्थित विरोध स्थल पर पहुंची। छात्र नेता पीयूष का कहना है, "पुलिस यह जानना चाहती है कि वास्तव में प्रदर्शनकारी कहां से हैं और उनके नाम और डिटेल मांग रही है।"
छात्र बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से अपने विचार रख रहे थे- कांग्रेस सांसद
झारखंड के छात्रों के विरोध प्रदर्शन पर कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने कहा, “हेमंत सोरेन खुद इस मुद्दे को लेकर बहुत संवेदनशील हैं। पूर्व जेएसएससी अध्यक्ष को कल सीआईडी ने गिरफ्तार कर लिया था और अब तक कुल 20 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ईडी ने भी हस्तक्षेप किया है और मामला दर्ज कर लिया गया है। कल राहुल गांधी ने कहा था कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर लाठीचार्ज अस्वीकार्य है, चाहे सत्ता में कोई भी सरकार हो। राहुल गांधी ने प्रदर्शनकारी छात्रों से बात भी की। सीमावर्ती इलाकों से लोगों को लाया गया था और उनमें से उपद्रवी तत्व छात्र नहीं थे, छात्र बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से अपने विचार रख रहे थे।”
झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने देवेंद्र नाथ महतो से मुलाकात की
झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी सदर अस्पताल पहुंचे और छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो और अन्य युवाओं से मुलाकात की, जिन्हें कल विधानसभा के बाहर दिनभर के विरोध प्रदर्शन के बाद रांची के अस्पताल में भर्ती कराया गया है।