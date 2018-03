कर्नाटक चुनाव: डेट लीक के आरोपों पर भाजपा नेता अमित मालवीय ने चुनाव आयोग को भेजी लिखित सफाई

कर्नाटक विधानसभा चुनाव तिथियों की चुनाव आयोग की घोषणा से पहले ही ट्वीट कर विवादों में घिरे भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने अब लिखित में आयोग को सफाई दी है। चुनाव आयोग को लिखे पत्र में मालवीय ने बताया कि उन्‍होंने मीडिया रिपोर्ट के बाद चुनाव तिथि को ट्वीट किया था। उन्‍होंने आयोग के संवैधानिक अधिकारों के प्रति भी आस्‍था जताई है। अमित मालवीय ने लिखा, ‘मैंने कर्नाटक चुनाव की संभावित तिथि को लेकर जो ट्वीट किया था उसको लेकर कुछ शंकाएं पैदा हो गई हैं। मैं यह स्‍पष्‍ट करना चाहता हूं कि मेरी सूचना का स्रोत नेशनल टीवी चैनल ‘टाइम्‍स नाउ’ पर दिखाई गई रिपोर्ट थी। चैनल ने सुबह 11.08 बजे (27 मार्च) न्‍यूजब्रेक के तौर पर तिथियों के बारे में बताया था।’ अमित मालवीय ने आयोग को भेजी गई लिखित सफाई में कर्नाटक कांग्रेस के सोशल मीडिया इंचार्ज द्वारा चुनाव तिथि‍ को लेकर किए गए ट्वीट का भी उल्‍लेख किया है। उन्‍होंने कांग्रेस नेता द्वारा समान स्रोत (टीवी रिपोर्ट) के आधार पर ट्वीट करने की संभावना जताई है। दूसरी तरफ, भाजपा के वरिष्‍ठ नेता और केंद्रीय मंत्री मुख्‍तार अब्‍बास नकवी ने एक प्रतिनिधिमंडल के साथ चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की। उन्‍होंने कहा, ‘अमित मालवीय का ट्वीट टीवी चैनल के स्रोत पर आधारित था। इसका उद्देश्‍य आयोग की गरिमा को कम करना नहीं था। कर्नाटक के एक नेता ने भी इसी तरह का ट्वीट किया था। हमलोग इस बात से सहमत हैं कि अमित मालवीय को इस तरह का ट्वीट नहीं करना चाहिए था।’

Letter submitted to the Election Commission by Shri @malviyamit , National In-charge, Information and Technology, BJP regarding a tweet pertaining to the election dates in Karnataka. https://t.co/0mDUFzOKCH pic.twitter.com/CziIhciO2B

Amit Malviya’s tweet was based on a TV channel’s source. It had no intention to undermine the stature of EC. A Karnataka Congress leader had also tweeted the same thing. We agree that he (Malviya) shouldn’t have tweeted it: Mukhtar Abbas Naqvi, BJP after meeting with EC officials pic.twitter.com/McqxhsUZCT

— ANI (@ANI) March 27, 2018