यस बैंक पर खड़े हुए संकट को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर तंज कसा। इसके कुछ ही देर बाद भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने राहुल पर पलटवार किया। मालवीय ने अपने ट्विटर हैंडल से समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता अमर सिंह का वीडियो पोस्ट कर कहा कि यस बैंक के मौजूदा संकट के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है।

क्या कहा था राहुल गांधी ने?: राहुल गांधी ने शुक्रवार को ट्वीट कर कहा, “यस बैंक नहीं, मोदी और उनके आइडियाज ने भारत की अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया है।”

Modi and his ideas have destroyed India’s economy.

भाजपा आईटी सेल प्रमुख क्या बोले?: अमित मालवीय ने कहा- “नहीं राहुल, यह (यस बैंक संकट) पी चिदंबरम की वजह से हुआ, तुम्हारे पूर्व वित्त मंत्री, जो भारतीय बैंकों और अर्थव्यवस्था की तकलीफों के लिए जिम्मेदार हैं।” उन्होंने अस्पताल में भर्ती नेता अमर सिंह का वीडियो भी पोस्ट किया और लिखा, “ऐसा मैं नहीं तुम्हारे गठबंधन के पूर्व साथी का कहना है।” वीडियो में अमर सिंह कहते हैं कि बैंकों के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स भारत के पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की खराब नीतियों की वजह से बढ़े। अमर सिंह यह भी कहते हैं कि उनके पास चिदंबरम पर लगे आरोपों को साबित करने के सबूत भी हैं।

No Rahul, it is P Chidambaram, your former finance minister, who is responsible for the mess India’s banks and economy are in…

Don’t take my word for it. Listen to your former ally. https://t.co/zSeOIDYvGy pic.twitter.com/T1Mfq3iiNB

