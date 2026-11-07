बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के खिलाफ की गई टिप्पणियों को लेकर कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी पर शनिवार को तीखा हमला बोला है। बीजेपी ने कहा है कि वह पिछले 12 सालों में भारत की तरक्की को देखने के लिए ‘इतालवी चश्मा’ उतार दें।

बीजेपी ने 25 जून, 1975 को देश में आपातकाल लागू किए जाने के कदम को सही ठहराने के लिए भी सोनिया की आलोचना की और कहा कि उनकी पीआर (जन संपर्क) कवायद सच को छिपा नहीं सकती।

बीजेपी के वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा सदस्य तरुण चुघ ने सोनिया गांधी की ओर से उनके संस्मरण के प्रकाशन से पहले की गई टिप्पणियों पर न्यूज एजेंसी पीटीआई से यह बात कही।

तरुण चुघ ने कहा, “अगर आप अपना इतालवी चश्मा उतार दें, तो आपको भारत साफ-साफ दिखाई देगा : सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और 7.8 फीसदी (जीडीपी) विकास दर के साथ एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभरता हुआ भारत।”

बीजेपी नेता ने कहा, “आप बेशक किताब लिखें, लेकिन यह भी बताएं कि बाटला हाउस मुठभेड़ में जब एक आतंकवादी मारा गया था, तो आपकी आंखों में आंसू क्यों आए थे और आप पूरी रात क्यों रोई थीं? देश जानना चाहता है कि भारतीय सैनिकों की शहादत पर आपने आज तक एक शब्द भी क्यों नहीं कहा है।”

VIDEO | Delhi: Reacting to Sonia Gandhi's allegations, BJP MP Tarun Chugh says, "India is the land of sages, ascetics, and penance. Neither Sonia Gandhi, nor Muslim invaders, British colonisers, the Portuguese, or the French could erase India's culture. Eternal for centuries and… pic.twitter.com/OlhFFJRmsg — Press Trust of India (@PTI_News) November 7, 2026

चुघ ने सोनिया से 1984 के सिख-विरोधी दंगों के बारे में लिखने को भी कहा। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने सिख समुदाय के खिलाफ हुई हिंसा पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि जब एक बड़ा पेड़ गिरता है, तो धरती हिलती है।

चुघ ने आरोप लगाया कि कांग्रेस का इतिहास जाति, धर्म और वोट बैंक की राजनीति के जरिये देश को बांटने का रहा है। चुघ ने सोनिया से कहा कि उन्हें अपनी पार्टी के शासनकाल में हुए घोटालों, 1984 के सिख-विरोधी दंगों और भोपाल गैस त्रासदी के बारे में भी लिखना चाहिए। चुघ ने आरोप लगाया, “सोनिया बीजेपी-राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के शासन के तहत सनातन के उदय को पचा नहीं पा रही हैं।”

सोनिया गांधी ने क्या कहा था?

सोनिया गांधी ने अपनी किताब ‘बिलॉन्गिंग : अ जर्नी ऑफ लव’ के विमोचन से पहले ‘द हिंदू’ के साथ इंटरव्यू में आरोप लगाया था कि पिछले 12 सालों में भारत के ताने-बाने, लोकतंत्र और संस्थाओं को भारी नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा था कि मोदी सरकार के जाने के बाद भी देश की व्यवस्थाओं को फिर से पटरी पर लाने में समय लगेगा। सोनिया ने दावा किया था कि लोग अब बेचैन होने लगे हैं और देश को हो रहे नुकसान को समझने लगे हैं।

यह भी पढ़ें- ‘बीजेपी के प्रदर्शन में ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ के नारे लगना नामुमकिन’

कर्नाटक हाई कोर्ट ने बीजेपी के एक कार्यकर्ता के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले को खारिज कर दिया है। बीजेपी कार्यकर्ता पर आरोप था कि उसने एक विरोध प्रदर्शन के दौरान ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ के नारे लगाए थे। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।