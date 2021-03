भारतीय जनता पार्टी ने असम विधानसभा चुनाव के लिए 70 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री सर्वानन्द सोनोवाल माजुली सीट से और कद्दावर मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जालुकबरी सीट से चुनाव लड़ेंगे। हालाँकि पिछली बार भी दोनों इन्हीं सीटों से उम्मीदवार थे। इस बार के चुनाव में भाजपा ने अपने 11 मौजूदा विधायकों को टिकट नहीं दिया है। असम भाजपा के अध्यक्ष रंजीत दास को पठारझालुकुड़ी से टिकट दिया गया है।

कल गुरुवार को दिल्ली में भाजपा कार्यालय में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और अध्यक्ष जे पी नड्डा की मौजूदगी में पार्टी उम्मीदवारों के नाम पर फैसला लिया गया। हालाँकि अभी भी 22 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा नहीं की गयी है। असम की कुल 126 विधानसभा सीटों में से 92 सीट पर भाजपा चुनाव लड़ेगी वहीँ बाकी की बची सीटों को सहयोगी दलों के बीच बांटा गया है।

