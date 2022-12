Gaurav Pandhi: पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को ‘ब्रिटिश मुखबिर’ बताने वाले कांग्रेस नेता गौरव पांधी के ट्वीट पर भड़की भाजपा, कहा- कांग्रेस देती है ऐसे लोगों को बढ़ावा

Congress Tweet on AB Vajpayee: बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने गौरव के ट्वीट पर पलटवार करते हुए कहा, “पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की नेहरू जी और मनमोहन सिंह ने भी तारीफ की थी। तो क्या वे गलत थे और गौरव पांधी सही हैं?”

Atal Bihari Vajpayee पर कांग्रेस के ट्वीट से भड़की बीजेपी (एक्सप्रेस फाइल फोटो)

पढें राष्ट्रीय (National News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram