आप सांसद संजय सिंह ने नरेंद्र मोदी को दी रिटायरमेंट की सलाह, बोले- उपवास नहीं वनवास पर जाएं पीएम

आम आदमी पार्टी (आप) के वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा है। उन्होंने पीएम को रिटायरमेंट लेने की हिदायत दी है। आप नेता ने कहा है कि पीएम मोदी को उपवास के बजाय वनवास की जरूरत है। सिंह की ओर से यह टिप्पणी पीएम और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के एक दिवसीय उपवास के बाद आई है। आप नेता ने इसी के साथ पीएम के उस भाषण की क्लिप भी साझा की, जिसमें मोदी उपवास करने वालों पर तंज कस रहे थे।

बता दें कि गुरुवार (12 अप्रैल) को भाजपा ने बड़े स्तर पर उपवास रखा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, केंद्रीय मंत्री, सांसद, पार्टी नेता व कार्यकर्ताओं ने उपवास रखा था। संसद की कार्रवाई न चलने देने को लेकर भाजपा की ओर से यह उपवास रखा था। भाजपा का आरोप था कि विपक्ष की वजह से सदन में कार्यवाही ठप हो गई थी।

संजय सिंह ने भाजपा के इसी उपवास को लेकर माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, “मोदी जी को उपवास नहीं, वनवास की जरूरत है।” आप नेता ने इसी के साथ पीएम के भाषण की एक क्लिपिंग भी पोस्ट की।

यह क्लिप ‘आप का मेहता’ नाम के हैंडल से ट्वीट किया गया था। लिखा गया कि एक तरफ पीएम उपवास और धरना देने वालों की चुटकी लेते हैं। दूसरी ओर वह खुद भी सांकेतिक उपवास पर बैठते हैं।

WATCH N SHARE

PM Modi speaks about "Leaders who sit on Fasts and Dharna"

And Yes, the Same PM is sitting on a "symbolic Fast" today pic.twitter.com/Ek8xhMkR24

— AAP Ka Mehta (@DaaruBaazMehta) April 12, 2018