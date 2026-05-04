पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों में पहले माना जा रहा था कि बीजेपी को तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) और डीएमके जैसे मजबूत दलों से कड़ी टक्कर मिलेगी। लेकिन बीजेपी ने पूरी ताकत से चुनाव लड़ा और शुरुआती रुझानों से लगता है कि उसे इसका फायदा मिल रहा है।

सुबह 11 बजे तक चार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के रुझानों में दिखा कि बीजेपी ही ऐसी सत्ताधारी पार्टी है जो बदलाव की लहर के बावजूद मजबूत बनी हुई है। असम में बीजेपी फिर से सरकार बनाती दिख रही है। पुडुचेरी में भी वह अपने सहयोगी ऑल इंडिया एन आर कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाने की स्थिति में है। सबसे बड़ी बात यह है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी सत्ता के बहुत करीब नजर आ रही है, जो उसके लिए बड़ी सफलता मानी जा रही है।

तमिलनाडु में सभी एग्जिट पोल डीएमके की जीत बता रहे थे, लेकिन नतीजे कुछ अलग दिख रहे हैं। बीजेपी की सहयोगी एआईएडीएमके उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन कर रही है। वहीं नया दल तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके), जिसे अभिनेता विजय चला रहे हैं, पहली बार चुनाव लड़कर दूसरे नंबर पर आता दिख रहा है।

बीजेपी पूर्वी भारत में अपनी पकड़ मजबूत कर रही है

असम में बीजेपी लगातार आगे बनी हुई है और 126 सीटों वाली विधानसभा में अपनी सीटें बढ़ा सकती है। इससे साफ है कि पार्टी पूर्वी भारत में अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। पश्चिम बंगाल, जिसे बीजेपी के लिए सबसे कठिन माना जाता था, अब उसके हाथ में आता दिख रहा है।

ये रुझान यह भी बताते हैं कि आने वाले लोकसभा चुनावों में बीजेपी अपनी मजबूत स्थिति बनाए रख सकती है। एक वरिष्ठ बीजेपी नेता ने इसे 2024 के लोकसभा चुनाव में मिली हार का “मीठा बदला” बताया।

हालांकि दक्षिण भारत में बीजेपी के लिए अभी भी मुश्किलें हैं। तमिलनाडु में वह सिर्फ 2 सीटों पर आगे थी और कोयंबटूर व नागरकोइल जैसी जगहों पर उसके उम्मीदवार पीछे चल रहे थे। केरल में बदलाव की लहर कांग्रेस के पक्ष में जाती दिख रही है, जबकि तमिलनाडु में टीवीके को इसका फायदा मिला है।

इसके बावजूद बीजेपी अपनी सहयोगी एआईएडीएमके के प्रदर्शन से खुश होगी। वहीं पश्चिम बंगाल में उसकी बढ़त बहुत बड़ी मानी जा रही है, क्योंकि वहां उसे ममता बनर्जी जैसे मजबूत नेता का सामना करना पड़ा। ममता बनर्जी चौथी बार सत्ता में आने के लिए पूरी कोशिश कर रही थीं, लेकिन रुझान उनके खिलाफ नजर आए।

बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य में हिंदू वोट काफी हद तक एकजुट हुए हैं, जिससे पार्टी को फायदा मिला। उन्होंने यह भी कहा कि मुस्लिम वोटों में कुछ बंटवारा हुआ है। एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि 1905 के बंगाल विभाजन के बाद पहली बार इस तरह का हिंदू एकजुटता देखने को मिली है।

अगर बीजेपी बंगाल में सरकार बना लेती है, तो इसे ममता बनर्जी के लंबे राजनीतिक दौर के कमजोर पड़ने की शुरुआत माना जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जिन्होंने चुनाव से पहले बंगाल में काफी मेहनत की, इस जीत को खास मानेंगे। उन्होंने पहले ही 294 में से 170 सीट जीतने का लक्ष्य रखा था।

कुल मिलाकर, ये नतीजे दिखाते हैं कि बीजेपी न सिर्फ अपनी स्थिति मजबूत कर रही है, बल्कि बंगाल और तमिलनाडु जैसे विपक्ष के मजबूत क्षेत्रों में भी अपनी पकड़ बनाने में सफल हो रही है।

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पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना जारी रहने के दौरान भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र की दौड़ में सुवेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से आगे निकल गए हैं। तृणमूल कांग्रेस ने दावा किया है कि सीसीटीवी बंद हो रहा है और हाईजैक हो रहा है। इस पर सुवेंदु अधिकारी ने प्रतिक्रिया दी है।भारतीय जनता पार्टी के नेता सुवेंदु अधिकारी ने कहा, “उनको रोने दीजिए, खत्म पूरा खत्म।” शुरुआती रुझानों पर पश्चिम बंगाल के विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने कहा, “सभी हिंदू नरेंद्र मोदी के पक्ष में एकजुट हैं। चार दौर की मतगणना के बाद बीजेपी अपनी सरकार बना रही है। हिंदू ईवीएम का मतलब भाजपा है, मुस्लिम ईवीएम का मतलब टीएमसी है, सिवाय मालदा, मुर्शिदाबाद और उत्तर दिनाजपुर के, जहां लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया है।” पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर क्लिक करें