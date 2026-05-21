एक्सिस माई इंडिया के प्रमुख प्रदीप गुप्ता ने भारतीय जनता पार्टी को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की है। उन्होंने कहा कि भारत में बीजेपी का मौजूदा राजनीतिक दबदबा कम से कम 20 साल तक जारी रह सकता है। उनका तर्क है कि सत्ताधारी पार्टी की चुनावी ताकत, उसके शासन के प्रदर्शन और जनता की उम्मीदों से गहराई से जुड़ी हुई है।

समाचार एजेंसी पीटीआई को दिए एक इंटरव्यू में गुप्ता ने बीजेपी की मौजूदा राजनीतिक स्थिति और आजादी के बाद कांग्रेस के दशकों तक रहे दबदबे के बीच समानताएं बताईं। उनके अनुसार, भारतीय राजनीति में राजनीतिक वर्चस्व के लंबे चक्र चलते रहते हैं और बीजेपी वर्तमान में ऐसे ही एक चरण के मध्य में है।

गुप्ता ने पीटीआई को बताया, “राजनीति में एक सीमा होती है। पहले कांग्रेस ने 1977 तक लगातार शासन किया। उसके बाद उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन दिनों हम लगभग 20 सालों तक चलने वाली एक राजनीतिक पीढ़ी की बात करते थे। वह 20 साल का चक्र आज भी जारी रहेगा।”

STORY | BJP dominance to last at least 20 years: Pollster Pradeep Gupta



The BJP's current phase of political dominance, which began in 2014, is likely to last "at least 20 years", pollster Pradeep Gupta has said.



The Axis My India chief argued that the ruling party's position… pic.twitter.com/inCptm6dtN — Press Trust of India (@PTI_News) May 21, 2026

गुप्ता ने सुझाव दिया कि जब तक भारतीय जनता पार्टी मजबूत शासन देती रहेगी और प्रदर्शन में गिरावट से बचती रहेगी, तब तक आने वाले सालों में भारतीय राजनीति में केंद्रीय शक्ति बने रहने की संभावना है। उन्होंने कहा, “जब तक उनका प्रदर्शन कमजोर या खराब नहीं हो जाता, वे जीतते रहेंगे और विपक्ष हारता रहेगा।”

बीजेपी से बढ़ गईं उम्मीदें

बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के राजनीतिक भविष्य को लेकर आत्मविश्वास जताते हुए गुप्ता ने यह भी आगाह किया कि चुनावी दबदबे के साथ-साथ स्वाभाविक रूप से जनता की कड़ी नजर और उम्मीदें भी बढ़ जाती हैं। उन्होंने कहा, “इतना जबरदस्त जनादेश मिलने के बाद, बीजेपी से उम्मीदें भी बढ़ गई हैं। इसलिए अब बीजेपी और एनडीए को उम्मीद से भी बेहतर प्रदर्शन करना होगा।”

उन्होंने आगे कहा कि हर मजबूत राजनीतिक ताकत को आखिरकार उम्मीदों के बोझ से पड़ने वाले दबाव का सामना करना ही पड़ता है। गुप्ता ने आगे कहा, “जब आप बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं, तो बाद में नीचे आने की भी गुंजाइश बनी रहती है। बीजेपी भी अब उस मुकाम पर पहुंच गई है, जहां उससे लोगों की उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं।”

गुप्ता ने कांग्रेस पार्टी की लगातार चल रही राजनीतिक मुश्किलों के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टी अब भी उस बोझ से दबी हुई है, जिसे उन्होंने अतीत के खराब शासन की धारणा बताया। उनके मुताबिक, लोगों का भरोसा फिर से जीतने में अभी और कई साल लग सकते हैं।

प्रदीप गुप्ता ने कहा, “अगर आप 2029 की भी बात करें, तो इसका मतलब होगा करीब 15 साल (कांग्रेस सत्ता से बाहर रही)। मुझे लगता है कि पूरे देश को अपनी बात समझाने में उन्हें कम से कम पांच साल और लग सकते हैं।” गुप्ता ने सुझाव दिया कि बीजेपी और विपक्ष, दोनों का राजनीतिक भविष्य आखिरकार ‘शासन’ और ‘वोटरों की सोच’ पर निर्भर करेगा, न कि किसी भी तरह के ‘अल्पकालिक राजनीतिक मुद्दों’ पर।

उत्तर प्रदेश में BJP मजबूत स्थिति में

2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों से पहले के राजनीतिक माहौल पर चर्चा करते हुए गुप्ता ने कहा कि Axis My India द्वारा जुटाए गए फीडबैक से पता चलता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य में बीजेपी आरामदायक स्थिति में बनी हुई है। उन्होंने कहा, “अगर हम उत्तर प्रदेश से मिले फीडबैक को पूरी तरह से देखें, तो यह कहा जा सकता है कि संतुष्टि का प्रतिशत अच्छा है। इसे ध्यान में रखते हुए, आज की स्थिति को देखते हुए, उत्तर प्रदेश में (BJP के लिए) ज्यादा मुश्किल नजर नहीं आती।”

साथ ही, गुप्ता ने आगाह किया कि उत्तर प्रदेश राजनीतिक रूप से अस्थिर बना हुआ है और यहां मतदाताओं के मूड में तेजी से बदलाव देखने को मिल सकते हैं। उन्होंने आगे कहा, “लेकिन उत्तर प्रदेश एक अलग तरह का राज्य है, जहां हालात बहुत तेजी से बदलते हैं।”

टीवी पर इमोशनल हुए प्रदीप गुप्ता



एक्सिस माई इंडिया कंपनी के प्रमुख प्रदीप गुप्ता को भी अपने एग्जिट पोल पर काफी अफसोस है। इंडिया टुडे ग्रुप के लिए सर्वे करने वाली इस कंपनी ने अपने एग्जिट पोल में एनडीए को 350 से ज्यादा सीटें मिलने का दावा किया था। यहां तक कि 400 सीटें मिलने की भी बात कही थी, लेकिन असल परिणाम में एनडीए 300 का आंकड़ा भी नहीं छू पा रहा है। ऐसे में प्रदीप गुप्ता सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे हैं। साथ ही उनका एक वीडियो भी वायरल है जिसमें वह ऑन स्क्रीन भावुक नजर आ रहे हैं। यहां क्लिक कर पढे़ं पूरी खबर..