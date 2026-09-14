तृणमूल कांग्रेस के बागी नेता और कूचबिहार के सांसद जगदीश चंद्र बर्मा बसुनिया ने सोमवार को दावा किया कि 20 में से 17 एनसीपीआई के सांसद भाजपा में जाने वाले हैं। ये वही सांसद हैं, जिन्होंने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद ममता बनर्जी की पार्टी से बगावत की थी और फिर एनसीपीआई ज्वाइन कर ली थी।

न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, कूचबिहार सांसद के इस दावे को अन्य टीएमसी बागी सांसदों ने तुरंत इस बात से इनकार किया और कहा कि उन्होंने ऐसा कोई सामूहिक निर्णय नहीं लिया है। वहीं भाजपा ने भी इस दावे से खुद को अलग कर लिया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा ऐसे ही किसी को इसलिए शामिल नहीं करेगी क्योंकि वे शामिल होना चाहते हैं।

दुर्गा पूजा से पहले या बाद में कर सकते हैं ज्वाइन- जगदीश

जगदीश चंद्र बर्मा बसुनिया ने यह भी कहा, “ये 17 सांसद अक्टूबर में दुर्गा पूजा से पहले या दुर्गा पूजा के बाद भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं। कूच बिहार सांसद ने मीडिया से यह भी कहा कि 17 सांसदों ने साथ में भाजपा ज्वाइन करने की योजना बना ली है। उनका दावा है कि अगर वह एक साथ पार्टी ज्वाइन करेंगे तो उन पर दलबदल विरोधी कानून लागू नहीं होगा।”

जगदीश चंद्र बर्मा ने आगे कहा, “हम 17 सांसद एक साथ भाजपा में जा रहे हैं। चूंकि 20 लोकसभा सदस्य में से दो-तिहाई से अधिक सांसद जा रहे हैं, ऐसे में हम पर दलबदल विरोधी कानून बिल्कुल भी लागू नहीं होगा।”

शताब्दी रॉय ने दावे को नकारा

बागी सांसद शताब्दी रॉय ने कूचबिहार सांसद के दावे पर कहा कि ग्रुप ने अभी तक ऐसा कोई फैसला नहीं लिया है और कूचबिहार के सांसद ने ये बातें अपनी निजी हैसियत से कही है।

अबू ताहिर खान ने भी दावे को किया खारिज

NCPI के सांसद अबू ताहिर खान ने भी कहा कि जगदीश चंद्र बर्मा बसुनिया को उन सभी सांसदों की तरफ से बोलने का कोई अधिकार नहीं है जो इस ग्रुप में शामिल हुए हैं। उन्होंने जगदीश चंद्र बर्मा बसुनिया के उस दावे को भी खारिज कर दिया कि वह, जंगीपुर के सांसद खलीलुर रहमान और बहरामपुर के सांसद यूसुफ पठान बाहर से NDA का समर्थन करेंगे। अबू ताहिर ने कहा, “हम BJP में नहीं जाएंगे। हम NDA में नहीं जाएंगे। यह बात साफ़ है।”

मुर्शिदाबाद सीट से सांसद अबू ताहिर ने कहा कि अगर PM या CM विकास से जुड़े मुद्दों पर बुलाते हैं, तो वह और बाकी दो सांसद सरकारी बैठकों में शामिल हो सकते हैं, लेकिन वे भाजपा या एनडीए की बैठकों में हिस्सा नहीं लेंगे।

कोई भी भाजपा नहीं ज्वाइन कर रहा- बंगाल भाजपा

बीजेपी ने इस दावे से खुद को अलग कर लिया। पश्चिम बंगाल बीजेपी के प्रवक्ता देबजीत सरकार ने कहा कि उन्हें ऐसी किसी घटनाक्रम के बारे में कोई जानकारी नहीं है और उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति बीजेपी में शामिल होने की इच्छा जताता है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि पार्टी उसे अपने आप शामिल कर लेगी।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने कहा कि पार्टी किसी को महज इसलिए शामिल नहीं करेगी क्योंकि वे शामिल होना चाहते हैं, और उन्होंने सवाल किया कि बसुनिया जिस बीजेपी की बात कर रहे हैं, क्या वह मंगल ग्रह पर मौजूद बीजेपी है। उन्होंने आगे कहा, “जहां तक ​​मुझे पता है, TMC या NCPI से कोई भी भाजपा नहीं ज्वाइन कर रहा है। राज्य के लोग यह नहीं भूले हैं कि TMC के शासनकाल में इन नेताओं और सांसदों ने किस तरह के अत्याचार किए हैं।”

टीएमसी गुट ने बताया गद्दारों का काम

इधर TMC के बागी सांसदों के दावे पर ममता गुट ने निशाना साधा है। पार्टी के ममता बनर्जी गुट ने इस कदम को गद्दारों का काम कह दिया। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले TMC खेमे के प्रवक्ता कुणाल घोष ने आरोप लगाया कि बागी नेता भाजपा एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। कुणाल घोष ने कहा, “हम तो शुरू से ही यह कह रहे हैं कि उन्हें खुद नहीं पता कि आज वे कहां पहुंच गए हैं। उनका उद्देश्य भाजपा में शामिल होना है। हमने उन्हें दिल्ली में घर-घर जाकर भाजपा नेताओं से मिलते देखा है।”

उन्होंने आरोप लगाया कि जो सांसद टीएमसी के टिकट पर जीते, भाजपा-विरोधी वोट हासिल किए, वे बाद में भाजपा एजेंट के तौर पर काम करने लगे। उन्होंने कहा, “चूंकि मामला कोर्ट में है, इसलिए मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। हमारी चीफ ममता बनर्जी और सांसद कल्याण बनर्जी इसे देख रहे हैं। लेकिन सिद्धांतों की इस कमी की बात करें तो, वे भाजपा के दरवाजे खटखटा रहे हैं, यह कैसा राजनीतिक सिद्धांत है? वे राजनीति को कितनी और घिनौनी और गंदी जगह पर ले जाएंगे?”

वे दिशाहीन हैं, बिना सिद्धांतों के हैं- कुणाल घोष

कुणाल घोष ने तर्क देते हुए कहा कि यह केवल ममता बनर्जी या TMC के साथ धोखा नहीं है, बल्कि हर उस व्यक्ति के साथ धोखा है जिसने भाजपा के खिलाफ वोट दिया था। आगे कहा, “फिर NCPI, वगैरह-वगैरह के बारे में ये सारी बातें हैं। यह एक बहुत बड़ी साजिश है। वे जितना अधिक बोलते हैं, उतनी ही अधिक बदबू आती है। इस राजनीति के पीछे की सड़न, गंदगी, लालच, अवसरवाद और राजनीतिक दल-बदल उतनी ही अधिक स्पष्ट होती जा रही है।”

उन्होंने बागी सांसदों को लेकर दावा किया कि वे दिशाहीन हैं, बिना सिद्धांतों के हैं और उनका राजनीतिक करियर खत्म हो चुका है। कुणाल घोष ने कहा, “उनका लोगों से कोई जुड़ाव नहीं है। बंगाल के लोग इन गद्दारों को नकार रहे हैं। वे एक डाल से दूसरी और फिर तीसरी डाल पर जा रहे हैं।”

सामिक भट्टाचार्य कर रहे दिखावा- कुणाल घोष

जब BJP प्रदेश अध्यक्ष के उस रुख के बारे में पूछा गया तो कुणाल घोष ने समिक भट्टाचार्य पर सिर्फ दिखावा करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, “देखिए, समिक भट्टाचार्य सिगरेट के पैकेट पर छपी वैधानिक चेतावनी की तरह हैं। दूसरे शब्दों में वे जो कुछ भी कहते हैं, बाद में हम वही चीजें होते हुए देखते हैं, चाहे वे कोई भी चेतावनी क्यों न दें।”

इस साल मई में, टीएमसी के 27 लोकसभा सांसदों में से 20 सांसद NCPI में शामिल हो गए और BJP को अपना समर्थन दे दिया। ममता बनर्जी गुट ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को एक अर्जी दे रखी है और सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया है, जिसमें इन सांसदों को अयोग्य घोषित करने की मांग की गई है।

यह भी पढ़ें: पश्चिम बंगाल में कार्ल मार्क्स, लेनिन, हो ची मिन्ह रोड का बदलेगा नाम, शुभेंदु सरकार ने बनाई कमेटी

पश्चिम बंगाल की शुभेंदु अधिकारी सरकार राज्य में कई सड़कों, पुलों और सार्वजनिक जगहों के नाम बदलने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। इनमें कोलकाता की तीन प्रमुख सड़कें भी शामिल हैं जिनके नाम कम्युनिस्ट नेताओं- व्लादिमीर लेनिन, कार्ल मार्क्स और हो ची मिन्ह के नाम पर रखे गए थे। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें