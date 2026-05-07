कोलकाता में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर लोकतंत्र और चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने भाजपा पर स्त्री-विरोधी होने के आरोप भी लगाए।

अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में फोर्स लगाकर लोगों को वोट डालने से रोका गया था और अब बंगाल में लोकतंत्र को खत्म करने का नया रास्ता निकाला गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में लोगों ने दबाव में मतदान किया और भाजपा की नफरतभरी नकारात्मक राजनीति की किसी ने कल्पना नहीं की थी।

उन्होंने चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिन संस्थाओं की जिम्मेदारी निष्पक्ष चुनाव कराने की थी, वे अपनी विश्वसनीयता खो चुकी हैं।

‘भाजपा की आंखों में खटकती हैं दीदी’

ममता बनर्जी का समर्थन करते हुए अखिलेश यादव ने कहा, “भारतीय जनता पार्टी की आंखों में दीदी खटकती है इसलिए क्योंकि वह आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती है। भारतीय जनता पार्टी सामंती सोच की है इनके संगी साथी लोग पुरुषवादी लोग है यह लोग नारी को बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं।”

अखिलेश यादव ने कहा, ”हम सभी ने बंगाल के चुनाव को करीब से देखा और इसलिए देखा क्योंकि जिस तरीके से बंगाल का चुनाव होने जा रहा था। जो व्यवहार, भाषा भारतीय जनता पार्टी की थी और जो बंगाल में बीजेपी ने किया है, उत्तर प्रदेश में उससे कम किया। लेकिन ट्रायल वहीं पर किया।”

‘बीजेपी ने लोकतंत्र को बरबाद किया’

अखिलेश यादव ने कहा, ”याद कीजिए राजस्थान में एक पूर्व मुख्यमंत्री को इन्होंने मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। और दिल्ली में भी कोई अगर मुख्यमंत्री बना है तो वे आधी-अधूरी मुख्यमंत्री हैं। बंगाल में मतदान हुआ जरूर है लेकिन लोगों ने अपनी इच्छा से कम और दबाव में ज्यादा काम किया है। इतनी नफरतभरी, जहरभरी राजनीति बीजेपी बंगाल में करेगी, यह कभी किसी ने सोचा नहीं था। लोकतंत्र को इतना नुकसान किसी ने नहीं पहुंचाया होगा जितना भाजपा ने पहुंचाया है। ”

अखिलेश यादव ने आगे कहा, “हमें उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश की जनता जागरुक होकर भाजपा को जवाब देगी। बंगाल में 3 लाख केंद्रीय बल भेजे गए। सुनने में यह भी आया कि अधिकारियों को यह भी लालच दिया गया कि चुनाव जिता दो तो आपको लाभ का पद मिलेगा और आप देखिए यहां से वापस जाने वाले बहुत से अधिकारियों को लाभ का पद मिलेगा।”

चंद्रनाथ रथ की हत्या पर बोले अखिलेश यादव

बंगाल में सुवेंदु अधिकारी के करीबी और पीए चंद्रनाथ रथ की बुधवार रात हुई हत्या पर अखिलेश यादव ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा, ”किसी के करीबी की जान जाना, राजनीतिक कार्यकर्ता के साथ दुर्व्यवहार होना या टीएमसी के कार्यालय को जलाना। आखिर सिक्यॉरिटी की ये जिम्मेदारी किसने ली थी। चुनाव आयोग और देश के गृह मंत्री, दोनों ने यह कहा था कि हमने लाखों केंद्रीय बल भेजे हैं।”

छलका चंद्रनाथ की मां का दर्द

पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा के बीच बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी के करीबी और उनके पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या को लेकर राजनीतिक माहौल लगातार गरमाता जा रहा है। अब इस मामले में चंद्रनाथ रथ की मां हासिरानी रथ का दर्द छलक पड़ा है। उन्होंने अपने बेटे की हत्या के लिए सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं और दोषियों के लिए कड़ी सजा की मांग की है। चंद्रनाथ के भाई देव कुमार ने बताया कि उनकी किसी से कोई दुशमनी नहीं थी।