भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने गुरुवार को विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा कि उन्होंने US के साथ ट्रेड डील को लेकर सरकार पर झूठा आरोप लगाकर हमला किया। उन्होंने लोकसभा में कांग्रेस नेता के खिलाफ एक मूल प्रस्ताव पेश किया। यह प्रस्ताव लेजिस्लेटिव बॉडी में एक टूल है ताकि प्रस्ताव स्वीकार होने पर उस पर चर्चा और फैसला हो सके। फैसला वोटों के माध्यम से होता है। यह प्रस्ताव कोई भी सदस्य पेश कर सकता है।

भारतीय जनता पार्टी के सांसग निशिकांत दुबे ने कहा कि उन्होंने नोटिस में बताया है कि राहुल गांधी सोरोस फाउंडेशन, फोर्ड फाउंडेशन और USAID के साथ जुड़े हैं और भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के लिए थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम और US जैसे देशों की यात्रा की है।

अपने नोटिस में, बीजेपी सांसद ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष ने विदेशी संगठनों की मदद से “बहुत चालाकी से संसद के सबसे पवित्र मंच पर कब्जा कर लिया है ताकि लोगों की भावनाएं भड़काई जा सकें, न केवल भारत के चुनाव आयोग बल्कि हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी बेबुनियाद आरोप लगाए हैं, बिना किसी ठोस सबूत के सरकार की इज्जत कम की है और कई दूसरे संस्थानों को गलत तरह से दिखाया है।”

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि राहुल गलत कामों की दुनिया में चले गए हैं और ‘भारत को अंदर से अस्थिर करने वाले ठग गैंग’ का एक बड़ा हिस्सा बन गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि संसद के अंदर और बाहर उनके “लगातार और सोचे-समझे काम हमारे देश के लिए नुकसानदायक हैं, जो देश के कोने-कोने में चर्चा का एक गंभीर मुद्दा है।”

उन्होंने अपने नोटिस में कहा, “अगर मैं, एक जिम्मेदार पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर – भले ही मेरा असर कम हो और बैकग्राउंड भी साधारण हो – यह बात आपके ध्यान में नहीं लाता, तो मैं अपने देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखने की अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी के साथ न्याय नहीं कर पाऊंगा। इसे देखते हुए, मैं नीचे दिए गए चार गंभीर कामों को आपके ध्यान में लाना चाहता हूं।”

संसद के बाहर रिपोर्टरों से बात करते हुए, निशिकांत ने कहा कि उन्होंने राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द करने की मांग की। दुबे ने कहा, “उन्हें जिंदगी भर के लिए चुनाव लड़ने से रोक दिया जाना चाहिए।” उन्होंने यह भी साफ किया कि उन्होंने गांधी के खिलाफ प्रिविलेज मोशन नहीं लाया है, बल्कि एक मूल प्रस्ताव के लिए नोटिस दिया है।

हालांकि, सरकारी सूत्रों ने कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाने पर कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन इसमें भाषण से और शब्दों व लाइनों को हटाने की मांग की जाएगी, जिन्हें राहुल ने अब तक ऑथेंटिकेट नहीं किया है। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी के संबंध में पूछने पर, सूत्र ने कहा कि मंत्री खुद जवाब देंगे।

इधर, पूरे विवाद पर कांग्रेस ने कहा कि यह राहुल द्वारा “सरकार के बारे में देश के सामने रखे गए फैक्ट्स” के खिलाफ BJP की “सेल्फ-डिफेंस स्ट्रैटेजी” थी। कांग्रेस नेता के सी वेणुगोपाल ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया, “देश ने इसे देखा है और माना है। अगर इस पर कोई जवाब था, तो वह सरकार की तरफ से होना चाहिए था। निशिकांत दुबे जो कर रहे हैं वह ध्यान भटकाना है, और यह BJP के लिए सेल्फ-डिफेंस है।”

पहले, विपक्ष ने लोकसभा में शायद ही कभी सब्सटेंटिव मोशन (मूल प्रस्ताव) का इस्तेमाल किया हो। मार्च 1997 में, उस समय के लोकसभा स्पीकर पी ए संगमा ने उत्तर प्रदेश के राजनीतिक हालात और उस समय के गवर्नर रोमेश भंडारी की भूमिका के बारे में विपक्षी BJP के एक मूल प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। प्रस्ताव गवर्नर को वापस बुलाने का था।

अगर नोटिस स्वीकार हो जाता है और प्रस्ताव आगे बढ़ जाता है, तो प्रस्ताव पर बहस होती है और उसके बाद जरूरी वोटिंग होती है। मालूम हो कि आरोप लगाते हुए कि सरकार ने खुद को बेच दिया है, राहुल गांधी ने बुधवार को बजट सत्र में हिस्सा लेते हुए दावा किया कि भारत ने “टैरिफ पर झुकना शुरू कर दिया है, अपना डेटा सौंप दिया है, डिजिटल ट्रेड नियमों पर कंट्रोल छोड़ दिया है”। उन्होंने आगे कहा, “(कोई) डेटा लोकलाइजेशन नहीं है, (कोई) US को फ्री डेटा फ्लो है, कोई सोर्स कोड डिस्क्लोजर नहीं है, और 20 साल की टैक्स हॉलिडे है। हमारी सबसे कीमती संपत्ति सौंप दी गई है।”

राहुल गांधी के ट्रेड डील वाले बयान पर हंगामा, BJP ने कहा – जहरीले झूठ फैला रहे नेता विपक्ष, कांग्रेस बोली – उनके राज खोल दिए