मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और उनके परिवार के द्वारा जमीनों की खरीद के मामले में बीजेपी का रिएक्शन आया है। बीजेपी की आईटी सेल के संयोजक अमित मालवीय, मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और मध्य प्रदेश सरकार के कई मंत्रियों ने इन सभी आरोपों खारिज कर दिया।

बीजेपी नेताओं का कहना है कि यह आरोप पूरी तरह बेबुनियाद, बेमतलब और राजनीति से प्रेरित हैं। कांग्रेस ने इस मामले में मुख्यमंत्री मोहन यादव पर हमला बोला था।

बीजेपी इस बात पर चुप है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव के परिवार की 2021 से 2023 के बीच लैंड होल्डिंग दोगुनी हो गई, उस वक्त मोहन यादव मध्य प्रदेश की सरकार में मंत्री थे। मुख्यमंत्री बनने के बाद 2024 से 2025 के बीच यह फिर से दोगुनी हो गई।

द इंडियन एक्सप्रेस ने सीएम मोहन यादव और उनके परिवार के द्वारा जमीन खरीद को लेकर छापी गई स्टोरी में बताया था कि मुख्यमंत्री मोहन यादव के परिवार ने ऐसे इलाकों में 168 एकड़ जमीन खरीदी है, जहां पर बड़े पैमाने पर हाईवे बनाने और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम चल रहा है।

द इंडियन एक्सप्रेस की पड़ताल में यह भी सामने आया था कि 13 दिसंबर, 2023 को जब मोहन यादव ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, उसके बाद से मुख्यमंत्री के परिवार और उनकी रियल एस्टेट कंपनियों ने कम से कम 137 प्लॉट खरीदे हैं। यह जमीन कुल 168 एकड़ है और इसकी कीमत 45 करोड़ रुपये है।

खतौनी (स्वामित्व रिकॉर्ड) के अनुसार, ये जमीनें मुख्यमंत्री मोहन यादव की पत्नी सीमा यादव, बेटे वैभव यादव की पत्नी शालिनी यादव, उनके भाई नंदलाल यादव और नारायण यादव, नारायण यादव की पत्नी रेखा यादव, उनके बेटे अभय यादव तथा चचेरे भाई गोविंद यादव और नीलेश यादव के द्वारा खरीदी गईं।

अमित मालवीय ने क्या कहा?

गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर की गई एक पोस्ट में अमित मालवीय ने कहा, ‘मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के खिलाफ विपक्ष और उसके सहयोगी इकोसिस्टम द्वारा चलाया जा रहा अभियान तथ्यों की कसौटी पर पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। जिस रिपोर्ट के आधार पर आरोपों का पहाड़ खड़ा किया गया, उसी की बुनियाद खोखली साबित हुई है।’

मालवीय ने कहा, ‘विपक्ष का यह पूरा अभियान अब एक राजनीतिक विच-हंट से अधिक कुछ नहीं लगता शोर बहुत है, लेकिन सबूत नहीं; आरोप बहुत हैं, लेकिन तथ्य नहीं।’

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के खिलाफ विपक्ष और उसके सहयोगी इकोसिस्टम द्वारा चलाया जा रहा अभियान तथ्यों की कसौटी पर पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है।



जिस रिपोर्ट के आधार पर आरोपों का पहाड़ खड़ा किया गया, उसी की बुनियाद खोखली साबित हुई है।



पहला तथ्य — मुख्यमंत्री बनने के बाद… pic.twitter.com/G0NZWDTm0q — Amit Malviya (@amitmalviya) June 25, 2026

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, मोहन यादव की बहू शालिनी ने जून-जुलाई 2025 में उज्जैन के गांगेड़ी में उज्जैन-बड़नगर और उज्जैन-इंदौर हाईवे के जंक्शन के पास 10.35 एकड़ के 12 प्लॉट खरीदे। इसकी कुल कीमत 1.03 करोड़ रुपये में है।

सीएम यादव और उनकी पत्नी ने खरीदे तीन प्लॉट

श्री देवकॉन्स देवकॉन्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें मोहन यादव और उनकी पत्नी सीमा की क्रमशः 47.3 प्रतिशत और 25.5 प्रतिशत हिस्सेदारी है, दोनों ने दिसंबर 2024 से मार्च 2025 के बीच उज्जैन के सावरखेड़ी और कस्बा उज्जैन में कुल 2.6 एकड़ जमीन वाले तीन प्लॉट खरीदे। इनकी कुल कीमत 1.43 करोड़ रुपये है।

श्री सिद्धिविनायक देवकॉन्स प्राइवेट लिमिटेड ने सितंबर 2024 में उज्जैन के ढेडिया में सीएम मोहन यादव के चचेरे भाई नीलेश को कम से कम 12 एकड़ जमीन 6.01 करोड़ रुपये में बेची थी। नीलेश यादव इस जमीन पर सावरिया ब्रांड के तहत एक हाउसिंग प्रोजेक्ट विकसित कर रहे हैं।

यह भी पढ़ें- मोहन यादव के परिजनों की लैंड डील्स का कच्चा चिट्ठा

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और उनके परिजनों की लैंड डील को लेकर इंडियन एक्सप्रेस ने कई खुलासे किए हैं। पड़ताल में पता चला है कि उज्जैन में उन जगहों पर जमीन ज्यादा खरीदी गई है, जहां कोई न कोई नई सड़क परियोजना शुरू होनी है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।