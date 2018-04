मक्का मस्जिद केस: जावेद अख्तर के तंज पर भड़की बीजेपी, कहा- ‘हिंदू टेरर’ भी आपके ही दिमाग की उपज

मक्का मस्जिद धमाका मामले में एनआईए की विशेष अदालत के फैसले के बाद बयानबाजी का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। सभी आरोपियों के बरी किए जाने पर मशहूर गीतकार जावेद अख्तर ने तंज कसते हुए कहा था कि मिशन पूरा हुआ। उनकी टिप्पणी पर भाजपा ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। भाजपा ने कहा कि काश आपके अंदर कांग्रेस के ‘हिंदू आतंकवाद’ की भी आलोचना करने की ईमानदारी होती। जावेद अख्तर के ट्वीट के जवाब में भाजपा प्रवक्ता जीवीएल. नरसिम्हा राव ने ट्वीट किया, ‘जावेदजी काश की आप में कांग्रेस द्वारा लाए गए हिंदू आतंकवाद की निंदा करने की भी ईमानदारी होती। लगता है आप राहुल गांधी के लिए फिक्शनल स्क्रिप्ट लिख रहे हैं जैसा कि आपने फिल्मों में बहुत ही अच्छी तरह से किया है। या फिर हिंदू आतंकवाद ठीक उसी तरह आपके ही दिमाग की उपज का नतीजा था जैसा कि बताया जाता है कि मौत का सौदागर भी आपका का ही आइडिया था।’ बता दें कि लोकसभा चुनावों के दौरान कांग्रेस की तत्कालीन अध्यक्ष सोनिया गांधी ने नरेंद्र मोदी को ‘मौत का सौदागर’ करार दिया था। उनके इस बयान को लेकर राजनीतिक विवाद पैदा हो गया था।

Javed Ji, Wish you had the honesty to condemn @INCIndia for "Hindu Terror" formulation. Seems you are in awe of @RahulGandhi for writing a fictional script like you have done so well in films. OR, is "Hindu Terror" also your brainwave as your reported idea of "Maut Ka Saudagar?" https://t.co/35MTCJJal5

— GVL Narasimha Rao (@GVLNRAO) April 18, 2018