पश्चिम बंगाल में पहली बार सरकार बनाने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने आगामी निकाय चुनाव को लेकर यह संकेत दिए हैं कि पार्टी इन चुनावों को अकेले ही लड़ेगी। अगर ऐसा होता है तो तृणमूल कांग्रेस (TMC) से अलग होकर बनी एनसीपीआई (NCPI) के साथ उसके गठजोड़ पर सवालिया निशान लग गया है। दरअसल, एनसीपीआई ने टीएमसी से अलग होकर एनडीए (NDA) को समर्थन देने की इच्छा जताई थी।

पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, एनसीपीआई दिल्ली में एनडीए के साथ अपने रिश्ते को राज्य के निकाय चुनावों में भी आगे बढ़ाना चाहती है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने बुधवार को कहा कि पार्टी निकाय चुनाव अपने दम पर लड़ेगी और “जनता के भारी समर्थन” से निकाय बोर्ड बनाएगी। उनके इस बयान के बाद फिलहाल नेशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी ऑफ इंडिया (एनसीपीआई) के साथ सीट बंटवारे से जुड़ी सभी संभावनाएं खारिज होती दिख रही हैं।

‘NCPI को कोलकाता पहुंचने में समय लगेगा’

भट्टाचार्य ने आगे कहा, “एनसीपीआई एक नई पार्टी है, जिसका गठन हाल ही में हुआ है। उसने तृणमूल कांग्रेस के चुनाव चिह्न पर चुनाव लड़ा और किसी तरह जीत हासिल की। वह अब एनडीए में शामिल हो गई है और हमने उसका स्वागत किया गया है। लेकिन यह सब दिल्ली में हुआ है, जो कोलकाता से करीब 1,500 किलोमीटर दूर है। उन्हें कोलकाता तक पहुंचने में समय लगेगा।”

‘बंगाल में बीजेपी ने विचारधारा से समझौता नहीं किया’

समिक भट्टाचार्य ने आगे कहा कि उनकी पार्टी ने बंगाल में अपनी राजनीतिक जगह किसी अन्य दल के सहारे के बिना बनाई है। वह न तो किसी की कृपा से, न किसी के आशीर्वाद से और न ही अपनी विचारधारा से समझौता करके यहां तक पहुंची है। इन बयानों को इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि एनसीपीआई कोई बाहरी दल नहीं है, जो भाजपा के साथ गठबंधन की कोशिश कर रहा हो। वह अब केंद्र में NDA का घटक दल है।

NCPI ने कही थी साथ चुनाव लड़ने की बात

उनका यह बयान ऐसे समय आया है जब कुछ दिन पहले एनसीपीआई के वरिष्ठ नेताओं ने सांसद सुदीप बंद्योपाध्याय और काकोली घोष दस्तीदार ने संकेत दिए थे कि उनकी पार्टी निकाय चुनाव भाजपा के साथ गठबंधन में लड़ सकती है। बता दें कि यह दोनों ही सांसद टीएमसी के बागी सांसद हैं और अब NDA को समर्थन देने वाली NCPI का हिस्सा हैं।

NCPI का अलग चुनाव लड़ना BJP को देगा फायदा?

बता दें कि NCPI केंद्र में एनडीए का घटक दल है और बीजेपी के साथ बंगाल के निकाय चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर चुका है। तृणमूल कांग्रेस के 20 लोकसभा सांसदों के बागी होने के बाद बना यह दल NDA के साथ आ गया है। एनसीपीआई नेताओं का कहना है कि उन्हें राजग सहयोगियों के रूप में पश्चिम बंगाल के निकाय चुनाव लड़ने का मौका मिलना चाहिए, लेकिन अगर बीजेपी अकेले चुनाव लड़ती है तो यह भी कहीं न कहीं बीजेपी को ही फायदा पहुंचा सकता है क्योंकि NCPI भी फिर अकेले चुनाव लड़ेगी तो ऐसे में वह टीएमसी के वोट काट सकती है।

यह भी पढ़ें: पंजाब विधानसभा चुनाव के पहले AI का ट्विस्ट, AAP-कांग्रेस-BJP एक-दूसरे पर लगा रहे आरोप-प्रत्यारोप

पंजाब में फरवरी 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले राज्य की राजनीतिक पार्टियों की सोशल मीडिया पर तू-तू मैं-मैं बेहद नीचे गिरती दिख रही है। हाल ही में एक एआई वीडियो शेयर किया गया, जिसमें पगड़ी पहने एक सिख नेता को महिलाओं के ऑफ शोल्डर कपड़ों में दिखाया गया। इसके अलावा, एक वीडियो में क्लासरूम में मुख्यमंत्री को थप्पड़ मारने जैसी हरकतें भी दिखाई दीं। यहां पढ़ें पूरी खबर…