बीजेपी के झंडे पर किसी ने कंडोम लटका दिया! पार्टी ने जमकर काटा बवाल

पश्चिम बंगाल से एक हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है जहां पर बीजेपी के झंडे पर किसी ने कंडोम लटका दिया।

BJP के झंडे का अपमान

पश्चिम बंगाल से एक हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है जहां पर बीजेपी के झंडे पर किसी ने कंडोम लटका दिया। ये घटना पश्चिम बंगाल के शिकारपुर गांव की है जहां पर बीजेपी के झंडे के साथ ऐसी हरकत की गई है। पार्टी ने इस पर कड़ी आपत्ति दर्ज करवाई है और उसकी तरफ से सीधे-सीधे टीएमसी पर आरोप लगा दिया गया है। जानकारी के लिए बता दें कि इस समय बंगाल में पंचायत चुनाव की तैयारी चल रही है। लेकिन इस चुनाव के दौरान बड़े स्तर पर हिंसा देखने को मिल रही है, कई लोगों की हत्या तक हो चुकी है। उसी कड़ी में अब ये घटना सामने आई है जहां पर बीजेपी के झंडे पर कंडोम लटका दिया गया है। इस घटना पर बीजेपी किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष नकुल दास ने पुलिस स्टेशन में जा शिकायत भी दर्ज करवाई है। उनकी तरफ से कहा गया है कि ऐसी घटिया हरकत टीएमसी वाले ही कर सकते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि एक भगवा झंडे का अपमान करने के लिए ये सब किया गया। दूसरे बीजेपी नेताओं ने भी इसी अंदाज में टीएमसी पर तीखे हमले किए हैं। वैसे बड़ी बात ये है कि टीएमसी द्वारा इस विवाद पर जवाब दिया गया है। जोर देकर कहा गया है कि टीएमसी का कोई भी कार्यकर्ता ऐसा काम नहीं क सकता है। पार्टी ने इस पूरी घटना की निंदा भी की है और मामले में जांच की बात कर दी है। अब ये मायने इसलिए रखता है क्योंकि बाकी मामलों में दोनों टीएमसी और बीजेपी एक दूसरे पर हमले करते हैं, लेकिन यहां पर ममता की पार्टी खुद भी जांच की मांग कर रही है। अभी के लिए पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि समझने का प्रयास है कि किसी ने राजनीतिक कारण से ऐसी हरकत की या फिर किसी स्वास्थ संगठन ने जागरूकता फैलाने के मकसद से ऐसा कर दिया।

