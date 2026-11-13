उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में दावा किया कि राज्य की मतदाता सूची (इलेक्टोरल रोल) से 1.27 करोड़ हिंदू बाहर हो गए हैं। योगी ने यह भी कहा कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) के दौरान मुस्लिम मतदाताओं की संख्या में 1.65% की बढ़ोतरी हुई है। इसके बाद बीजेपी ने अपने नेताओं से युद्धस्तर पर काम करने को कहा है।

क्या कहा था सीएम योगी ने?

8 नवंबर को ‘आज तक पंचायत’ कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि बीजेपी ने चुनाव आयोग को इस संबंध में ज्ञापन सौंपा है। इसमें 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम हटाए जाने का मुद्दा उठाया गया है। सीएम ने कहा था कि ये नाम पंचायत मतदाता सूची में तो थे लेकिन चुनाव आयोग द्वारा एसआईआर के दौरान तैयार की गई सूची से गायब हो गए।

यूपी के मुख्यमंत्री ने कहा था, “ये नाम कैसे गायब हो गए? इसके पीछे कौन था? ऐसे 66 लाख मतदाता हैं; इनमें 55 लाख ऐसे हिंदू मतदाता हैं जो सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, लेकिन उनके नाम मतदाता सूची से गायब हैं। इसके अलावा, 18-19 आयु वर्ग के 4.5 लाख मतदाता भी सूची से नदारद हैं।”

‘द इंडियन एक्सप्रेस’ को मिली जानकारी के मुताबिक, बीजेपी चाहती है कि मतदाता सूची के मौजूदा ‘स्पेशल समरी रिवीजन’ (एसएसआर) के दौरान इनमें से ज्यादातर नामों को वापस मतदाता सूची में जोड़ा जाए।

10,000 से 25,000 मतदाताओं को सूची में जोड़ने का लक्ष्य

उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभा क्षेत्रों में 1.27 करोड़ का यह आंकड़ा बताता है कि हर विधानसभा क्षेत्र से औसतन 31,000 से ज्यादा मतदाता सूची से बाहर हो गए हैं। सूत्रों के मुताबिक, बीजेपी ने अपने जिला स्तरीय नेताओं को हर विधानसभा क्षेत्र में 10,000 से 25,000 मतदाताओं को वापस सूची में जोड़ने का लक्ष्य दिया है। इसका मतलब यह है कि हर पोलिंग बूथ पर कम से कम 50 मतदाताओं को वापस जोड़ा जाना है। यह अभियान 20 नवंबर से शुरू होने की उम्मीद है, जो एसएसआर के ड्राफ्ट रोल (प्रारूप सूची) जारी होने के तीन दिन बाद होगा।

शुक्रवार को लखनऊ में हुई बैठक में बीजेपी के जिला अध्यक्षों और प्रभारियों को इस लक्ष्य के बारे में बताया गया। इस बैठक को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने संबोधित किया। सूत्रों ने बताया कि पार्टी ने अगले एक महीने तक कोई अन्य कार्यक्रम न करने और पूरा ध्यान मतदाता सूची को अपडेट करने पर लगाने का फैसला किया है।

सीएम योगी ने बताया ‘अंतिम मौका’

बीजेपी के एक नेता ने कहा, “अगर हम 40 लाख से 80 लाख मतदाताओं को भी वापस जोड़ने में सफल हो जाते हैं, तो यह काफी होगा।” बीजेपी नेताओं ने बताया कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने अगले महीने को इन पात्र मतदाताओं को मतदाता सूची में वापस लाने का ‘अंतिम मौका’ बताया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए।

‘स्पेशल समरी रिवीजन’ के बाद ड्राफ्ट रोल 17 नवंबर को जारी किए जाएंगे, जबकि दावों और आपत्तियों को दर्ज कराने की प्रक्रिया 16 दिसंबर तक चलेगी। अंतिम मतदाता सूची 4 जनवरी, 2027 को प्रकाशित की जाएगी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पार्टी नेताओं को निर्देश दिया कि वे विधानसभा मतदाता सूची की तुलना पंचायत चुनाव की मतदाता सूची और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों की सूची से करें ताकि यह पता लगाया जा सके कि विधानसभा मतदाता सूची से किन लोगों के नाम छूट गए हैं। विधानसभा चुनावों के लिए मतदाता सूची चुनाव आयोग तैयार करता है, वहीं पंचायत चुनावों के लिए मतदाता सूची राज्य चुनाव आयोग तैयार करता है।

1,500 से 3,000 वोटों के अंतर से जीती थी कई सीटें

सूत्रों के अनुसार, बीजेपी नेतृत्व के लिए चिंता की बात यह है कि 2022 के विधानसभा चुनावों में पार्टी ने कई सीटें 1,500 से 3,000 वोटों के अंतर से जीती थीं। अगर मतदाता सूची से 5,000 से 10,000 मतदाताओं के नाम भी कम हो जाते हैं, तो इन सीटों पर मुकाबला कड़ा हो सकता है।

सूत्रों के मुताबिक, मुख्यमंत्री ने बताया कि 2017 में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच वोटों का अंतर 1.55 करोड़ था जो 2022 में घटकर 85 लाख रह गया।

हर सीट से औसतन 31,513 नाम हटाए

बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, “अगर हम 1.27 करोड़ नामों के डेटा को देखें, तो हर विधानसभा क्षेत्र से औसतन 31,513 नाम हटाए गए हैं, जो कि एक बड़ी संख्या है। इसलिए, पार्टी ने उन पात्र मतदाताओं तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है जिनके नाम छूट गए हैं, और कोशिश है कि औसतन 10,000 से 25,000 नामों को वापस मतदाता सूची में शामिल किया जाए।”

बीजेपी की क्या योजना है?

सूत्रों ने बताया कि बीजेपी ने उन मतदाताओं पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया है जो राज्य के भीतर किसी दूसरे विधानसभा क्षेत्र में चले गए हैं या दूसरे राज्य में पलायन कर गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि मतदाता सूची में अधिक महिलाओं और युवाओं को शामिल करने पर भी जोर दिया जाएगा।

बीजेपी के एक पदाधिकारी ने कहा, “एसआईआर के दौरान, शहरी मतदाताओं की बड़ी संख्या ने अपने ग्रामीण पते पर शिफ्ट होने का विकल्प चुना। इससे शहरी क्षेत्रों में पार्टी के लिए समस्या खड़ी हो गई, जो पारंपरिक रूप से पार्टी की ताकत रहे हैं। हम ऐसे मतदाताओं से बात करेंगे और उन्हें वापस शहरी सीटों पर शिफ्ट होने के लिए फॉर्म भरने में मदद करेंगे। इसी तरह, जो लोग दूसरे राज्यों में चले गए और वहां मतदाता के रूप में पंजीकृत हो गए, उनसे अपने वोट वापस यूपी में शिफ्ट करने का अनुरोध किया जाएगा।”

बीजेपी नेता ने कहा, “मौजूदा मतदाता सूची में लिंगानुपात 834 है। पार्टी का आकलन है कि एसआईआर के दौरान कई महिलाएं छूट गईं या अलग-अलग कारणों से उनके नाम हटा दिए गए। यदि वे पात्र हैं, तो पार्टी उन्हें मतदाता के रूप में पंजीकृत होने में मदद करेगी।”

मुस्लिम बहुल सीटों पर नहीं रहेगा फोकस

बीजेपी नेता ने कहा, “पार्टी उन मुस्लिम बहुल सीटों पर ज्यादा ध्यान नहीं देगी, जहां वह कभी नहीं जीतती। हम अपने कार्यकर्ताओं को उन निर्वाचन क्षेत्रों में तैनात करेंगे, जहां एसआईआर के दौरान बड़ी संख्या में हिंदू मतदाताओं के नाम हटा दिए गए थे। अगर उनके नाम वापस जुड़ जाएं, तो हम उन सीटों पर जीत सकते हैं।”

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बैठक में शामिल रहे एक नेता ने बताया, “बीजेपी 19 नवंबर तक जिला और विधानसभा स्तर पर बैठकें करेगी, ताकि जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ रणनीति पर चर्चा की जा सके। 20 नवंबर से हमारे नेता और बूथ-स्तरीय एजेंट अलग-अलग बूथों पर पहुंच जाएंगे।”

एसएसआर के तहत मौजूदा मतदाता सूची को नए पात्र मतदाताओं के साथ अपडेट किया जाता है और जिन लोगों की मौत हो चुकी है या कहीं और चले गए हैं, उनके नाम हटा दिए जाते हैं। यह प्रक्रिया हर लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले और साथ ही हर साल आयोजित की जाती है। इसमें 1 जनवरी को पात्रता तिथि (क्वालिफाइंग डेट) माना जाता है।

इसका मतलब यह है कि जो लोग 1 जनवरी तक 18 वर्ष के हो जाते हैं, वे एसएसआर की मतदाता सूची में शामिल होने के पात्र हैं।

पिछले महीने, चुनाव आयोग ने उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एसएसआर कार्यक्रम की घोषणा की थी, जहां 2025 और 2026 में एसआईआर पूरा हो चुका था।

एसआईआर के बाद घट गई मतदाताओं की संख्या

उत्तर प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया 27 अक्टूबर 2025 को शुरू हुई और इस साल 10 अप्रैल को समाप्त हुई। एसआईआर शुरू होने से पहले यूपी में 15.44 करोड़ मतदाता थे लेकिन एसआईआर के बाद यह संख्या घटकर 13.39 करोड़ रह गई। इस महीने की शुरुआत में यह बात सामने आई कि उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे विधानसभा की मतदाता सूचियों का मिलान पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों की मतदाता सूचियों से करें।

ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि पंचायत चुनाव की मतदाता सूचियों और ग्रामीण मतदाताओं की कुल संख्या के बीच लगभग 2.4 करोड़ मतदाताओं का अंतर मिला था।

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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी (सपा) के प्रमुख अखिलेश यादव के घुसपैठिये वाले बयान को लेकर उनकी आलोचना की है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ऐसे लोग बांग्लादेशी और पाकिस्तानी घुसपैठियों से गले मिलते हैं, उनके सामने नाक रगड़ते हैं लेकिन उत्तराखंड के लोगों के प्रति जहर उगलते हैं। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।