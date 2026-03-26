दिल्ली के उपमुख्यमंत्री परवेश साहिब सिंह वर्मा ने बुधवार को पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तुलना ‘रहमान डकैत’ से करते हुए राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया। वर्मा ने केजरीवाल पर अपने आधिकारिक आवास पर सार्वजनिक धन की लूट करने का आरोप लगाया।

फिल्म ‘धुरंधर’ के किरदार का जिक्र करते हुए मंत्री परवेश वर्मा ने दिल्ली विधानसभा में कैग (CAG) की 6, फ्लैगस्टाफ रोड बंगले के नवीनीकरण संबंधी रिपोर्ट पर हुई बहस के दौरान यह टिप्पणी की।

परवेश साहिब सिंह वर्मा ने कहा कि केजरीवाल रहमान डकैत की तरह थे। जिन्होंने जनता की संपत्ति लूटी। साथ ही यह भी कहा कि मतदाताओं ने 2025 के विधानसभा चुनावों में पहले ही ऐसे नेतृत्व को खारिज कर दिया था। यह पूर विवाद उस बंगले के इर्द-गिर्द केंद्रित है जिसे भाजपा बार-बार ‘शीशमहल’ कहती रही है।

सीएजी की रिपोर्ट इस सप्ताह के शुरुआत में पेश की गई थी। जिसमें रेनोवेशन लागत में भारी वृद्धि को उजागर किया गया था। शुरुआती अनुमान लगभग 8 करोड़ से बढ़कर 33.36 करोड़ रुपये हो गया है। जिससे वित्तीय व्यवस्था पर सवाल उठते हैं।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आरोप लगाया कि कोविड-19 के दौरान जब दिल्ली की जनता कई समस्याओं से जूझ रही थी तो अरविंद केजरीवा का ध्यान अपने ‘शीशमहल’ पर था। उन्होंने कहा कि दिल्ली में केवल एक ही महल है और उसका नाम है ‘शीशमहल’, बाकी लोग धर्मशालाओं में रहते हैं।

विधानसभा में बहस के दौराम परवेश वर्मा ने केजरीवाल के आवास में कथित तौर में लगाई गई वस्तुओं की एक लंबी लिस्ट पढ़ी। जिसमें आलीशान फर्नीचर, झूमर, डिजाइनर इंटीरियर, जिम उपकरण, कई टेलीविजन, मिनी बार और बारबेक्यू यूनिट शामिल थे। उन्होंने वित्तीय दृष्टि को इसको गंभीर खामियां बताया।

वहीं, बजट सत्र का बहिष्कार करने वाली आम आदमी पार्टी ने भाजपा पर पलटवार किया। दिल्ली आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री आवास की जानकारी पहले से ही सार्वजनित है।

भारद्वाज ने कहा कि जब केजरीवाल के आधिकारिक आवास का रेनोवेशन हो रहा था। उसी दौरान प्रधानमंत्री का आवास भी बन रहा था। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री आवास की हर जानकारी सार्वजनिक है, लेकिन प्रधानमंत्री आवास की जानकारी साझा नहीं की गई। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी निष्पक्ष और व्यापक बहस के लिए तैयार है।

उन्होंने भाजपा सरकार द्वारा 6 करोड़ रुपये से अधिक की “VVIP Boat” की खरीद का हवाला देते हुए आरोपों का खंडन किया और 30 करोड़ रुपये के नवीनीकरण की आलोचना के आधार पर सवाल उठाया।

बंगले के जीर्णोद्धार का मुद्दा 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनावों के दौरान एक अहम राजनीतिक विवाद का विषय बन गया था, जिसमें भाजपा ने आम आदमी पार्टी के नेतृत्व को निशाना बनाने के लिए “शीश महल” का इस्तेमाल किया था। सीएजी रिपोर्ट को अब आगे की जांच के लिए भेजे जाने के बाद, आने वाले दिनों में यह विवाद और भी गहराने की संभावना है।

‘गुजरात को उसी तरह बदल देंगे जैसा पंजाब’, पीएम मोदी के गृह राज्य में भाजपा पर बरसे केजरीवाल

आम आदमी पार्टी (AAP) के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को लोगों से किसी एक पार्टी या नेता को नहीं बल्कि खुद को वोट देने और गुजरात में “अपनी सरकार बनाने” का आग्रह किया और सत्तारूढ़ भाजपा पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया।केजरीवाल ने ‘विजय विश्वास सभा’ रैली को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि भाजपा ने पिछले तीन दशकों में अपने वफादार मतदाताओं को “अपमानित” और “बेइज्जत” किया है और वादा किया कि अगर आम आदमी पार्टी को सरकार बनाने का मौका मिला तो वह गुजरात को उसी तरह बदल देगी जैसे वह पंजाब में कर रही है। पढ़ें पूरी खबर।