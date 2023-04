BJP Foundation Day: बीजेपी ने धूमधाम से मनाया स्थापना दिवस लेकिन इस बात पर कंफ्यूज दिखे पार्टी कार्यकर्ता

सुबह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके 43वें स्थापना दिवस की बधाई दी, तो पार्टी अध्यक्ष ने 44वें और गृह मंत्री ने 43वां स्थापना दिवस लिखकर ट्वीट किया।

6 अप्रैल को था भाजपा का स्थापना दिवस (PTI Photo/Vijay Verma)

भारतीय जनता पार्टी ने गुरुवार (6 अप्रैल, 2023) को अपना स्थापना दिवस मनाया। लेकिन लग रहा है कि पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच इस बात को लेकर कंफ्यूजन है कि यह पार्टी का 43वां फाउंडेशन है या 44वां। पार्टी के कई बड़े नेताओं के पोस्ट में भी ऐसा ही कंफ्यूजन नजर आया। सुबह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके 43वें स्थापना दिवस की बधाई दी, तो पार्टी अध्यक्ष ने 44वें और गृह मंत्री ने 43वां स्थापना दिवस लिखकर ट्वीट किया। योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट में लिखा, “भाजपा के 43वें स्थापना दिवस पर सभी राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं को बधाई।” पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा ने इसे “44वां स्थापना दिवस” ​​कहा। गृह मंत्री अमित शाह के संदेश से जुड़े वीडियो में यह 43वां था। लेकिन एक अन्य पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए वीडियो ट्वीट करते हुए कहा, “प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीजी भारतीय जनता पार्टी के 44वें स्थापना दिवस के अवसर पर कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं।” https://www.jansatta.com/blank.html

