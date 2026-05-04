पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी (BJP) ऐतिहासिक जीत करने की ओर बढ़ रही है। सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) को हटाने की ओर बढ़ रही भाजपा और सहयोगी पार्टियों के गठबंधन एनडीए की अब 22 राज्य विधानसभाओं में सत्ता हो गई है। 2025 के आखिर तक 21 राज्यों में बीजेपी या एनडीएस की सरकार थी।

फिलहाल, चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में मतगणना जारी है। भाजपा असम में सत्ता बरकरार रखने की राह पर है जबकि उसकी सहयोगी एआईएनआरसी (AINRC) पुड्डुचेरी में अपनी सरकार बनाने की ओर अग्रसर है। वहीं केरल में एनडीए को खास सफलता नहीं मिली है लेकिन तमिलनाडु में वह प्रमुख विपक्ष बनने की ओर बढ़ता दिख रहा है।

खास बात है कि मिज़ोरम के अलावा बीजेपी अब पूर्वोत्तर के बाकी सभी राज्यों में अपनी सरकार बना चुकी है।

विपक्षी मोर्चे की सरकार

विपक्ष के मोर्चे पर INDIA गठबंधन की पार्टियां अब छह राज्यों- जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना, कर्नाटक और अब केरल में सत्ता संभाल रही हैं। कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF) केरल में वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (LDF) के एक दशक के शासन के बाद फिर से सत्ता में लौटता दिख रहा है। केरल देश में वामपंथ का आखिरी मजबूत गढ़ था।

अन्य विपक्षी दलों की बात करें तो आम आदमी पार्टी (AAP) 2027 में अपने पंजाब गढ़ को बचाने की तैयारी करेगी। जोरम पीपल्स मूवमेंट (ZPM) मिजोरम में सत्ता में है। वहीं चुनावी शुरुआत करने वाली तमिलगा वेट्री कड़गम (TVK) तमिलनाडु में INDIA गठबंधन की सदस्य DMK को हटाने की ओर बढ़ रही है। हालांकि यह देखना बाकी है कि विजय की पार्टी अपने दम पर बहुमत हासिल कर पाएगी या सरकार बनाने के लिए बाहरी समर्थन की जरूरत पड़ेगी।

DMK संसद के साथ-साथ INDIA गठबंधन की एक प्रमुख सहयोगी रही है और भाषा थोपने से लेकर परिसीमन जैसे राष्ट्रीय मुद्दों पर भाजपा का मुकाबला करती रही है। हालांकि तमिलनाडु में उसकी संभावित हार से INDIA गठबंधन को एक राज्य का नुकसान हुआ है। तमिलनाडु में डीएमके की सीटों की संख्या में AIADMK से भी पीछे रह गई है। लेकिन केरल में कांग्रेस की संभावित जीत ने इस नुकसान की भरपाई कर दी है।

कुल मिलाकर, अब 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विपक्षी दलों की सरकार बनने जा रही है।

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टीएमसी प्रमुख ने अपने कार्यकर्ताओं के लिए एक वीडियो संदेश जारी किया है। नतीजों में पिछड़ने के बाद आए इस पहले बयान में ममता ने कहा है कि काउंटिंग सेंटर पर हमें रोका गया। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा कि काउंटिंग एजेंट्स बूथ ना छोड़ें क्योंकि अभी कई राउंड की गिनती बाकी है। पढ़ें पूरी खबर…