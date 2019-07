नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ‘जय श्री राम’ नारे को लेकर दिए अपने बयान की वजह से बीजेपी के निशाने पर हैं। दरअसल, जादवपुर विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम के दौरान सेन ने कहा था कि ‘मां दुर्गा’ के जयकारे की तरह ‘जय श्रीराम’ का नारा बंगाली संस्कृति से नहीं जुड़ा है और इसका इस्तेमाल ‘लोगों को पीटने के बहाने’ के तौर पर किया जाता है।

सेन के बयान से नाराज आसनसोल से सांसद और केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने कहा कि यह उनकी उम्र का असर है। टि्वटर पर बाबुल सुप्रियो ने लिखा कि ऐसे बयान सेन के दिमाग की उपज नहीं, बल्कि उनकी उम्र का असर है। अगर ऐसा न होता तो वह समझते कि बंगाल में ‘जय श्री राम’ विरोध जताने का प्रतीक है न कि इसका धर्म से कोई कनेक्शन है। सुप्रियो के मुताबिक, यह नारा ‘लोगों को पीटने’ के लिए नहीं, बल्कि उत्पीड़न करने वालों के खिलाफ खड़े होने में इस्तेमाल होता है।

बाबुल यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा, ‘यह बेहद दुखद है कि वह (सेन)’ ऐसे बयान दे रहे हैं लेकिन वह बंगालियों पर टीएमसी के जुल्मों पर एक शब्द नहीं कहते। समाज और उसके बर्ताव के बारे में दुनिया को शिक्षित करने वाले नोबेल पुरस्कार विजेता ममता और तृणमूल के शासन में पश्चिम बंगाल की तकलीफों पर खामोश रहे।’

It’s Sir’s @amartya Sen) age speaking not his mind or else he wud hv understood that, in Bengal ‘JaiShreeRam’ is more a Symbolic Phrase of Protest than it is abt religion! #JaiShreeRam is surely not used “to beat people up” rather it’s 2 stand up against those who torture #TMchhi pic.twitter.com/bjPbv3WjGj

— Babul Supriyo (@SuPriyoBabul) July 6, 2019