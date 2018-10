मिजोरम को मणिपुर बता ट्वीट कर गए राहुल गांधी, डिलीट कर और हुए ट्रोल

बीजेपी ने सोमवार (29 अक्टूबर) को राहुल गांधी को जमकर आड़े हाथों लिया। राहुल गांधी पर निशाना साधने का कारण उनके द्वारा किया गया गलत ट्वीट था। कांग्रेस अध्यक्ष से गलती ये हुई कि उन्होंने अपने ट्वीट में मिजोरम की जगह मणिपुर लिख दिया था। ये गलती उस वक्त हुई जब राहुल गांधी मिजोरम के सैनिक स्कूल में 50 साल बाद लड़कियों के प्रवेश की स्टोरी को साझा कर रहे थे। इस ट्वीट में गलती ये थी कि इसमें मिजोरम की जगह मणिपुर लिख दिया गया था। इस ट्वीट को बाद में उनके ट्विटर हैंडल से डिलीट कर दिया गया। लेकिन ट्वीट डिलीट होने के बाद भी भाजपा ने कांग्रेस अध्यक्ष पर हमला बोलने का मौका नहीं गंवाया।

राहुल के ट्वीट का स्क्रीनशॉट पोस्ट करते हुए बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा कि ‘देश के उत्तरपूर्वी राज्यों के प्रति ऐसा अज्ञान ही ‘समस्या’ है।’ अमित मालवीय ने अपने दूसरे ट्वीट में स्‍कूल के हेडमास्टर की तरह राहुल गांधी को निर्देश दिया। मालवीय ने अपने दूसरे ट्वीट में लिखा,” राहुल से कहो कि वह कम से कम 100 बार लिखें कि मणिपुर और मिजोरम उत्तर पूर्व के दो अलग राज्य हैं और वे यह बात याद रखेंगे।”

Rahul Gandhi go and write this a hundred times, “Mizoram and Manipur are two different states in the North East of India and I will remember that for the rest of my term as President of the Congress party!” (Edits note after being called out!) pic.twitter.com/q4BHSJC9BZ

— Amit Malviya (@amitmalviya) October 29, 2018