BJP Organizational Changes: भारतीय जनता पार्टी ने तीन राज्यों के लिए नए चुनाव प्रभारियों की नियुक्त कर दी है। तीनों में ही अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। पार्टी ने यूपी चुनाव का प्रभार राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े को दिया है। इसके अलाव सतीश पूनिया को पंजाब और गुजरात चुनाव को लेकर तरुण चुग को अहम जिम्मेदारी दी है।

बता दें कि साल 2027 के शुरुआती महीनों में उत्तर प्रदेश और पंजाब के विधानसभा चुनाव होने हैं, जबकि गुजरात के विधानसभा चुनाव 2027 के अंत में होंगे। तीनों ही राज्यों में नए चुनाव प्रभारियों की नियुक्तियों को बीजेपी की चुनावी तैयारियों को मजबूत करने के तौर पर देखा जा रहा है।

विनोद तावड़े को सबसे बड़ी जिम्मेदारी

बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव सबसे अहम हैं। इसके चलते ही विनोद तावड़े की नियुक्ति सबसे बड़ा राजनीतिक डेवेलपमेंट मानी जा रही है। बीते दिन ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की राष्ट्रीय टीम जारी की गई थी। इस टीम में विनोद तावड़े का नाम शामिल था।

BJP has announced key appointments for state in-charges and co-in-charges.



Vinod Tawde, National General Secretary and Rajya Sabha MP, has been appointed as Uttar Pradesh Incharge, with Jagdish Ishwarbhai Patel as Co-Incharge.



Satish Poonia, National General Secretary and… pic.twitter.com/RCVhe9N1YY — IANS (@ians_india) August 18, 2026

विनोद तावड़े बिहार चुनाव के दौरान पार्टी के चुनाव प्रभारी थे और राज्य में एनडीए का प्रदर्शन काफी शानदार रहा था। ऐसे में उनके काम करने के तरीके को देखते हुए उन्हें उत्तर प्रदेश जैसे अहम राज्य की जिम्मेदारी दी गई है, जहां लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की ताकत के चलते बीजेपी की सीटें आधी हो गई थीं।

सतीश पूनिया को मिशन पंजाब का प्रभार

BJP 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से एक्टिव हो गई है और उसे गंभीरता से ले रही है। इसके चलते पार्टी ने संगठन पर मजबूत पकड़ रखने वाले सतीश पूनिया को पंजाब का चुनाव प्रभारी बनाया है। सतीश पूनिया के सियासी अनुभव का इस्तेमाल करके पार्टी पंजाब में अपने संगठन को विस्तार देने की प्रयास कर रही है। हालांकि, पंजाब का प्रभार मिलना सतीश पूनिया के लिए एक चुनौती भी है।