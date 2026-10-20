बीजेपी ने मंगलवार को भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की नियुक्ति की है। बीजेपी ने सात युवा नेताओं को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तथा तीन को राष्ट्रीय महामंत्री की जिम्मेदारी सौंपी है।

बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और एवं वडोदरा से सांसद हेमांग जोशी ने नवनियुक्त पदाधिकारियों के नामों की घोषणा की। जोशी ने X पर जारी एक बयान में कहा कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के निर्देशानुसार ये नियुक्तियां की गई हैं। उन्होंने कहा कि ये नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से लागू होंगी।

इन नेताओं को बनाया गया राष्ट्रीय उपाध्यक्ष

राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए नेताओं में उत्तर प्रदेश से निखिल मणि तिवारी, जम्मू-कश्मीर से शगुन परिहार, नगालैंड से अरविंद दमानी, तेलंगाना से मालोथ कोमली नाइक, बिहार से राज राजेंद्र सिंह, पश्चिम बंगाल से सौमेन करफा और छत्तीसगढ़ से भूपेंद्र नाग शामिल हैं। ओडिशा की अर्पिता अपराजिता बडजेना, उत्तर प्रदेश के हर्ष वर्धन सिंह और आंध्र प्रदेश के मित्त वामशी कृष्णा को राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया गया है।

जोशी ने कहा कि सभी नेता अपनी नई जिम्मेदारियों का सफलतापूर्वक निर्वहन करते हुए संगठन को और अधिक मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। साथ ही राष्ट्र निर्माण के कामों में युवा शक्ति के भीतर नई ऊर्जा का संचार करें।

असम से बिस्वजीत खांउड, मध्य प्रदेश से आशीष झाला, महाराष्ट्र की सयाली रघुनाथ कुलकर्णी, राजस्थान से हिमांशु शर्मा, पंजाब से सरदार अरमानजोत बराड़, झारखंड से अमन यादव और बिहार से राहुल झा राष्ट्रीय सचिव के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे।

उत्तर प्रदेश के विनीत वत्स त्यागी को राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है जबकि राजस्थान के देवव्रत सिंह राजावत को राष्ट्रीय सह-कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

बिहार से आने वाले हिमांशु यादव को भाजपा युवा मोर्चा का राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी नियुक्त किया गया है, जबकि दिल्ली की शिवानी सिंह और विशु बसोया तथा हिमाचल प्रदेश के अतुल ठाकुर को राष्ट्रीय सह-प्रभारी बनाया गया है।

जारी की गई सूची के अनुसार दिल्ली की अपूर्वा सिंह युवा मोर्चा की राष्ट्रीय सोशल मीडिया प्रभारी और बिहार के मानवेंद्र चौहान सह-प्रभारी के रूप में जिम्मेदारी संभालेंगे।

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