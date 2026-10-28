बीजेपी ने हरदीप सिंह पुरी को मध्य प्रदेश में खाली हुई राज्यसभा सीट के लिए अपना उम्मीदवार बनाया है। मध्य प्रदेश में यह राज्यसभा एल मुरुगन के इस्तीफे के बाद हो रहा है। 74 साल के हरदीप सिंह पुरी इस समय केंद्र सरकार में मंत्री हैं।

हरदीप सिंह पुरी इससे पहले यूपी से राज्यसभा भेजे गए थे। बीजेपी ने एक बयान में कहा कि पार्टी की केंद्रीय निर्वाचन समिति ने उपचुनाव के लिए पुरी के नाम को मंजूरी दी है। इस समय वह केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं।

BJP names Hardeep Singh Puri as its candidate for Rajya Sabha bypoll from Madhya Pradesh pic.twitter.com/9BNT2Ke5ND — ANI (@ANI) October 28, 2026

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