शनिवार को दिल्ली में तृणमूल के बागियों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी की है। मुलाकात करने वाले तीन विधायक भाजपा में शामिल भी हो गए हैं। भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने वाले विधायकों में राजीव बनर्जी और वैशाली डालमिया का नाम भी शामिल हैं। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जे पी नड्डा ने शनिवार को तमिलनाडु के मदुरै की एक रैली में सत्ताधारी एआईडीएमके के साथ गठबंधन जारी रहने का ऐलान कर दिया है।

इसके अलावा बंगाल में भयंकर राजनीतिक उठापटक जारी है। तृणमूल के कई बड़े और कद्दावर नेता पार्टी छोड़ कर भाजपा में शामिल हो रहे हैं। भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय के अनुसार तृणमूल के तीन अन्य बागी विधायकों ने अमित शाह की मौजूदगी में भाजपा का दामन थाम लिया है। साथ ही तीनों विधायक कल भाजपा द्वारा आयोजित की गयी बंगाल की एक रैली में मौजूद भी रहेंगे। इससे पहले तृणमूल के बागी नेता राजीव बनर्जी , वैशाली डालमिया , प्रबीर घोषाल और रथिन चक्रवर्ती ने अमित शाह के आवास पर जाकर उनसे मुलाकात की थी।

Former TMC leaders including Rajib Banerjee and Baishali Dalmiya have joined BJP in Delhi, says party general secretary Kailash Vijayvargiya

— Press Trust of India (@PTI_News) January 30, 2021