CEC Gyanesh Kumar Protest: मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी इंडिया गठबंधन और अन्य दलों का विरोध प्रदर्शन जारी है। बीजेपी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार मौजूदा हालात से निपटने के लिए कई रणनीतियों पर काम कर रही है। विपक्षी दलों ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) की प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए हैं।

चुनाव आयोग जहां एसआईआर प्रक्रिया के दौरान वोटर लिस्ट से हटाए गए पात्र मतदाताओं को फिर से शामिल करने के लिए आगे बढ़ा है, वहीं केंद्र सरकार ने विरोध प्रदर्शनों के लिए रामलीला मैदान जैसी बड़ी जगहों को तय किया है।

बीजेपी के सूत्रों का कहना है कि पार्टी छात्रों और युवाओं सहित प्रदर्शनकारियों से बात करने के लिए तैयार है।

बीजेपी ने तैयार की ‘फैक्ट शीट’

बीजेपी ने चुनाव आयोग के मामले में एक ‘फैक्ट शीट’ तैयार की है। इसमें चुनाव आयुक्तों के बीच असहमति के मुद्दे से लेकर वोटर लिस्ट में बदलाव के आंकड़े तक को शामिल किया गया है। बीजेपी ने विपक्षी दलों, खासकर कांग्रेस, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी (आप) पर निशाना साधा है।

एसआईआर के कारण बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटाए जाने को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शनों का मुकाबला करने के लिए बीजेपी ने ‘घुसपैठियों’ और ‘जनसांख्यिकीय बदलाव’ (डेमोग्राफिक चेंज) के मुद्दों को उठाने की कोशिश की है।

विशेष अभियान चलाने का निर्देश

‘द इंडियन एक्सप्रेस’ की खबर के बाद, चुनाव आयोग ने बीस राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वोटर लिस्ट से छूट गए मतदाताओं को शामिल करने के लिए विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया है। इन सभी राज्यों में एसआईआर का काम पूरा हो चुका है।

चुनाव आयुक्तों ने जताई थी आपत्ति

‘द इंडियन एक्सप्रेस’ ने 23 सितंबर को रिपोर्ट की थी कि चुनाव आयुक्तों- सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने 10 महीनों में कम से कम 14 बार उन फैसलों पर आपत्ति जताई थी जो उनकी जानकारी के बिना लिए गए थे।

इसके बाद, चुनाव आयोग उन राज्यों में मुख्य निर्वाचन अधिकारियों द्वारा वोटर लिस्ट में वापस जोड़े गए मतदाताओं की संख्या के बारे में नियमित अपडेट दे रहा है, जहां एसआईआर के तहत दावे और आपत्तियों की प्रक्रिया अभी भी चल रही है।

दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने क्या कहा?

सोमवार को दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बताया है कि एसआईआर की प्रक्रिया के तहत वोटर लिस्ट के ड्राफ्ट से कुल 1.45 करोड़ में से लगभग 47.7 लाख वोटरों के नाम हटा दिए गए हैं।

सीईओ ने कहा, “दिल्ली की वोटर लिस्ट में लगभग 33 लाख एंट्रीज में लॉजिकल गड़बड़ी या अनमैप्ड होने की समस्या थी। हमने इन समस्याओं को सुलझाने के लिए एक प्रोएक्टिव कैंपेन शुरू किया था। अब तक 33 लाख में से लगभग 20 लाख मामलों को सुलझा लिया गया है। अगर किसी व्यक्ति को कोई शिकायत है, तो वे बेझिझक 14,947 बीएलओ, 902 एईआरओ, 70 ईआरओ, 13 डीईओ या सीईओ में से किसी से भी संपर्क कर सकते हैं। किसी भी पात्र वोटर का नाम वोटर लिस्ट से नहीं हटाया जाएगा।”

ऐसी ही एक पोस्ट में, पश्चिम बंगाल और बिहार के सीईओ ने फिर से कहा है कि पात्र वोटरों को नहीं छोड़ा जाएगा। इन दोनों ही राज्यों में एसआईआर के तहत बड़े पैमाने पर नाम हटाए गए थे।

पश्चिम बंगाल के सीईओ ने बताया कि राज्य के 24 डिप्टी इलेक्शन ऑफिसर्स (डीईओ) ने इस संबंध में प्रोएक्टिव कैंपेन शुरू किया है। बिहार के सीईओ ने कहा कि उनके 38 डीईओ भी यही काम कर रहे हैं और इसके लिए 90,000 से ज़्यादा स्पेशल कैंप लगाए जाएंगे।

नई दिल्ली में कामकाज पर पड़ा असर

विरोध-प्रदर्शनों और पुलिस व सुरक्षा कर्मियों की सख्ती के कारण नई दिल्ली में कामकाज पर असर पड़ा। सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय की एक कमेटी की सिफारिशों के आधार पर, दिल्ली पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार ने एक स्टैंडिंग ऑर्डर जारी किया। इसमें जंतर-मंतर को विरोध-प्रदर्शन के लिए तय जगह की सूची से हटा दिया गया और उसकी जगह तीन नई जगहें तय की गईं – सेंट्रल दिल्ली में रामलीला मैदान, नॉर्थ दिल्ली में बुराड़ी ग्राउंड और ईस्ट दिल्ली में सीबीडी ग्राउंड। तर्क दिया गया है कि ऐसा इस वजह से किया गया क्योंकि लोगों को होने वाली परेशानी को कम किया जा सके।

प्रदर्शनकारियों तक पहुंची थी केंद्र सरकार

NEET पेपर लीक को लेकर जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के जून-जुलाई के विरोध प्रदर्शन के दौरान केंद्र सरकार ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत की थी। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने सीजेपी नेताओं आशुतोष रांका और सौरव दास के साथ कई दौर की बातचीत की थी। इसके बाद समाधान निकला और विरोध प्रदर्शन खत्म हुआ। प्रदर्शनों के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा था।

इसके बाद, नरेंद्र मोदी सरकार ने संसद में पेपर लीक के खिलाफ एक कड़ा कानून पास किया, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) में बदलाव किए और परीक्षा सुधारों पर एक हाई-पावर टास्क फोर्स बनाई। इस फोर्स के प्रमुख इंफोसिस के को-फाउंडर नंदन नीलेकणि थे।

दिल्ली में चल रहे मौजूदा हालात को लेकर बीजेपी के सूत्रों ने कहा कि कानून सभी पर लागू होता है और सब कुछ नियमों के अनुसार होना चाहिए चाहे वह सड़कों पर विरोध प्रदर्शन हो या ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग। उन्होंने कहा कि सीईसी को केवल महाभियोग के जरिये ही हटाया जा सकता है।

बीजेपी के सूत्रों ने कहा है कि जहां चुनाव आयोग ने एसआईआर के मुद्दे पर स्थिति स्पष्ट करने के लिए कदम उठाए हैं, वहीं केंद्र सरकार ने प्रदर्शनकारियों को नई दिल्ली इलाके से हटाने में संयम दिखाया है।

सूत्रों का यह भी कहना है कि अगर मोदी सरकार वास्तव में लोगों के विरोध प्रदर्शन के मौलिक अधिकार के खिलाफ होती तो वह रामलीला मैदान जैसी जगहों को विरोध प्रदर्शन के लिए तय नहीं करती और ऐसा इसलिए किया गया है कि सड़कों पर प्रदर्शन की वजह से आम जनता को परेशानी न हो।

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मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस पार्टी समेत तमाम विपक्षी दल एकबार फिर सड़कों पर हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इंदिरा भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या कहा? यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।