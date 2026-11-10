उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 80-20 वाले बयान पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पलटवार किया है। अखिलेश ने इस बयान का अलग मतलब निकालते हुए दावा किया कि बीजेपी गठबंधन अधिकतम 80 सीटों पर ही चुनाव लड़ने लायक होगा जबकि एनडीए गठबंधन के सामने पीडीए 20 साबित होगा।

अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा, ”उप्र के मुख्यमंत्री जी का 80-20 से मतलब ये है कि उनका भाजपा गठबंधन अधिकतम 80 सीट पर ही लड़ने लायक होगा और पीडीए गठबंधन, एनडीए के मुकाबले 20 (बीस) साबित होगा।”

अखिलेश के इस बयान को 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच जारी राजनीतिक खींचतान से जोड़कर देखा जा रहा है।

इसके अलावा अखिलेश यादव के 12 दिसंबर को अयोध्या जाने के कार्यक्रम को लेकर भी बीजेपी और सपा के बीच बयानबाजी जारी है। बीजेपी की ओर से सवाल उठाया गया है कि अखिलेश यादव 12 दिसंबर को ही अयोध्या क्यों जा रहे हैं, 6 दिसंबर को क्यों नहीं? अखिलेश के अयोध्या दौरे को लेकर दोनों दलों के नेताओं के बीच पहले से ही जुबानी जंग चल रही है।

उप्र के मुख्यमंत्री जी का 80-20 से मतलब ये है कि उनका भाजपा गठबंधन अधिकतम 80 सीट पर ही लड़ने लायक होगा और पीडीए गठबंधन, एनडीए के मुक़ाबले 20 (बीस) साबित होगा। — Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) November 10, 2026

बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में एक बार फिर 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर 80-20 का फॉर्मूले वाली बात कही थी। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश के 80 फीसदी मतदाता बीजेपी और एनडीए के साथ हैं जबकि 20 फीसदी विपक्ष के साथ जाएंगे। उन्होंने कहा कि यही आंकड़ा विधानसभा चुनाव में सीटों के नतीजों में भी दिखाई देगा। योगी ने बीजेपी की लगातार तीसरी बार प्रदेश में डबल इंजन सरकार बनने का भरोसा भी जताया।

योगी ने इस दौरान समाजवादी पार्टी के पीडीए (पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक) नारे पर भी निशाना साधा। उन्होंने पीडीए को ‘परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी’ और ‘पराया धन अपना’ बताते हुए आरोप लगाया कि सपा परिवारवाद की राजनीति करती है और अपने फायदे के हिसाब से रंग बदलती है। राज्यसभा चुनाव का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सपा ने एक सीट पर अपने परिवार के प्रो. रामगोपाल यादव को भेजा जबकि दूसरी सीट मुंबई के एक धनाढ्य व्यक्ति को दी। इसके अलावा, योगी ने असदुद्दीन ओवैसी के मुस्लिम मुख्यमंत्री और बुर्के वाली प्रधानमंत्री से जुड़े बयान पर भी निशाना साधा। उन्होंने सपा, कांग्रेस और ओवैसी को एक ही थाली के चट्टे-बट्टे बताया।

2027 के विधानसभा चुनाव से पहले यूपी में बीजेपी और सपा के बीच 80-20 के फॉर्मूले, पीडीए और अयोध्या दौरे को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है।

‘1.27 करोड़ हिंदू वोटर लिस्ट से बाहर’, CM योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को दिया चैलेंज

एसआईआर के खिलाफ विपक्ष के अभियान के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया है कि राज्य में 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से बाहर हो गए हैं, जबकि मुस्लिम मतदाताओं की संख्या में 1.65 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है।