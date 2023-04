BJP 44th Foundation Day : हनुमानजी की तरह करें राष्ट्र की सेवा, भाजपा के 44वें स्थापना दिवस पर 10 लाख कार्यकर्ताओं से बोले PM मोदी

पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज हम देश के कोने-कोने में भगवान हनुमान की जयंती मना रहे हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (पीटीआई फोटो)

भारतीय जनता पार्टी अपना 44वां स्थापना दिवस मना रही है। बीजेपी (BJP) अब 43 साल की हो गई है। पार्टी के स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। पीएम मोदी ने हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर हनुमान जी का जिक्र किया और कहा कि भाजपा उनसे प्रेरणा लेकर कार्य करती है। पीएम नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के स्थापना दिवस पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, “आज हम देश के कोने-कोने में भगवान हनुमान की जयंती मना रहे हैं। हनुमान जी का जीवन आज भी हमने भारत की विकास यात्रा में प्रेरणा देते हैं। जब लक्ष्मण जी पर संकट आया तब हनुमान जी पूरा पर्वत ही उठाकर ले आए। भाजपा भी इसी प्रेरणा से परिणाम लाने में लोगों की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करती रही है, करते रहना है, करते रहेंगे।” पीएम मोदी ने स्थापना दिवस के अवसर पर कार्यकर्ताओं से कहा, “आज हम सभी अपनी पार्टी का स्थापना दिवस मना रहे हैं। मां भारती की सेवा में समर्पित प्रत्येक भाजपा कार्यकर्ता को मैं बहुत-बहुत बधाई देता हूं। भाजपा की स्थापना से लेकर आज तक जिन महान विभूतियों ने पार्टी को सींचा है, पार्टी को संवारा है, सशक्त और समृद्ध किया है, छोटे से छोटे कार्यकर्ता से लेकर के वरिष्ठ पद पर रह कर देश और पार्टी की सेवा करने वाले सभी महानुभावों को मैं शीश झुका कर प्रणाम करता हूं।” https://www.jansatta.com/blank.html

