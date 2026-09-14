पंजाब में अगले साल फरवरी में विधानसभा चुनाव होने की संभावना को देखते हुए बीजेपी एक ‘बड़े’ चुनावी अभियान की तैयारी कर रही है। पार्टी का अभियान आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद से लेकर अपराध, भ्रष्टाचार, नशे और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर केंद्रित रहेगा। बीजेपी का यह अभियान दिल्ली और पश्चिम बंगाल में हाल के चुनावी अनुभवों से भी प्रभावित होगा। इन राज्यों में पार्टी ने सत्ता विरोधी लहर के साथ मध्यम वर्ग से जुड़े मुद्दों और कल्याणकारी योजनाओं को चुनावी रणनीति का हिस्सा बनाया था।

हालांकि, पंजाब में बीजेपी जाति के मुद्दे पर भी ज्यादा जोर देने की तैयारी में है। इसकी बड़ी वजह राज्य की 30 फीसदी से ज्यादा अनुसूचित जाति (SC) आबादी है।

बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, ”तीन ‘C’ यानी क्राइम (अपराध), करप्शन (भ्रष्टाचार) और चिट्टा (ड्रग्स) के साथ अब जाति का मुद्दा भी शामिल होगा क्योंकि पंजाब की SC आबादी 30 फीसदी से ज्यादा है। दिल्ली और पश्चिम बंगाल में हमारी सफल चुनावी रणनीति की झलक पंजाब में भी देखने को मिलेगी।”

अभियान के केंद्र में होंगे युवा

पार्टी से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, बीजेपी अपने पंजाब चुनाव अभियान में युवाओं को खास तवज्जो देने की तैयारी कर रही है। नशे की समस्या, रोजगार के कम अवसर और राज्य में बढ़ती कानून-व्यवस्था की स्थिति जैसे मुद्दे अभियान में प्रमुखता से उठाए जा सकते हैं। पार्टी राज्य में जबरन वसूली के मामलों में कथित ‘चिंताजनक बढ़ोतरी’ को भी मुद्दा बनाने की तैयारी में है।

इसके साथ ही बीजेपी संत रविदास को लेकर ‘सकारात्मक जनसंपर्क अभियान’चलाने की योजना बना रही है। संत रविदास की विरासत हाल के दिनों में बीजेपी के राष्ट्रीय स्तर के अभियानों का भी हिस्सा रही है।

पंजाब बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, ”संत रविदास जी को लेकर चल रहा राष्ट्रीय जनसंपर्क अभियान इस चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा है। बड़े पैमाने पर फैला नशा और भ्रष्टाचार ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (AAP) और कांग्रेस दोनों के लिए अपना बचाव करना मुश्किल होगा। इससे बीजेपी को दोनों दलों के खिलाफ बढ़त मिल सकती है।”

1984 के सिख विरोधी दंगों का मुद्दा फिर उठाएगी BJP

बीजेपी 1984 के सिख विरोधी दंगों को लेकर कांग्रेस पर अपने हमले फिर तेज करने की तैयारी में भी है। पार्टी के एक नेता ने पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को लेकर कांग्रेस के समर्थन को मुद्दा बताया।

बीजेपी का मानना है कि इस मुद्दे के जरिए पंजाब में कांग्रेस को घेरा जा सकता है और 1984 के दंगों से जुड़े सवालों को एक बार फिर चुनावी बहस के केंद्र में लाया जा सकता है।

‘खालिस्तान’ के मुद्दे पर AAP को घेरने की तैयारी

बीजेपी पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार पर खालिस्तान समर्थक तत्वों से कथित संबंध और राज्य की कानून-व्यवस्था को लेकर हमला तेज कर सकती है।

बीजेपी के एक नेता ने आरोप लगाया कि AAP सरकार को खालिस्तान समर्थक तत्वों के प्रति अपने कथित समर्थन पर जवाब देना होगा। उन्होंने यह भी

बीजेपी के एक नेता ने आरोप लगाया कि AAP सरकार को खालिस्तान समर्थक तत्वों के प्रति अपने कथित समर्थन पर जवाब देना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में जबरन वसूली की घटनाओं को लेकर लोगों में डर का माहौल है, जो उनके मुताबिक AAP के सत्ता में आने से पहले इस स्तर पर नहीं था।

पार्टी सूत्रों के मुताबिक, बीजेपी फिलहाल पंजाब में अपनी चुनावी स्थिति का आकलन कर रही है। साथ ही उन मुद्दों की पहचान की जा रही है, जिन्हें आगामी विधानसभा चुनाव में अभियान का मुख्य आधार बनाया जा सकता है।

बीजेपी के पंजाब चुनाव अभियान को औपचारिक रूप से दिवाली के आसपास शुरू किए जाने की संभावना है।

‘नशा मुक्त भारत’ अभियान से भी जोड़ेगी रणनीति

बीजेपी केंद्र सरकार के ‘नशा मुक्त भारत’ अभियान से जुड़े राज्यव्यापी कार्यक्रम की भी तैयारी कर रही है। यह कार्यक्रम 18 से 30 सितंबर के बीच आयोजित किए जाने की संभावना है।

सूत्रों के मुताबिक, इस कार्यक्रम का नेतृत्व केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर सकते हैं। पंजाब में नशे के मुद्दे को बीजेपी पहले से ही अपने संभावित चुनावी अभियान के प्रमुख मुद्दों में शामिल करने की तैयारी कर रही है।

BJP के सामने कई चुनौतियां

हालांकि, पंजाब की चुनावी राजनीति में बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि राज्य में उसका राजनीतिक आधार अभी भी सीमित है। 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 117 में से 92 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी। 2017 में AAP के पास 20 सीटें थीं।

वहीं कांग्रेस 2017 की 77 सीटों से घटकर 2022 में सिर्फ 18 सीटों पर रह गई। शिरोमणि अकाली दल (SAD) को तीन सीटें मिलीं जबकि 2017 में उसने 15 सीटें जीती थीं। बीजेपी के खाते में सिर्फ दो सीटें आईं जबकि 2017 में पार्टी ने तीन सीटें जीती थीं।

2022 के चुनाव में बीजेपी और SAD ने अलग-अलग चुनाव लड़ा था। इससे पहले 2020 में केंद्र के तीन कृषि कानूनों को लेकर SAD ने NDA से नाता तोड़ लिया था। बाद में ये कृषि कानून वापस ले लिए गए।

SAD से फिर गठबंधन की अटकलें

पिछले महीने संसद में SAD अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद दोनों पुराने सहयोगियों के फिर साथ आने की अटकलें तेज हो गई हैं।

बीजेपी सूत्रों के मुताबिक, पार्टी ने अपने चुनावी समीकरणों में SAD के साथ संभावित गठबंधन को भी ध्यान में रखा है। एक सूत्र ने कहा, ”SAD के साथ गठबंधन होगा या नहीं, इसकी तस्वीर सितंबर के अंत तक साफ हो जाएगी।”

SAD को लेकर BJP का चुनावी गणित

पंजाब में बीजेपी के लिए शिरोमणि अकाली दल (SAD) अब भी अहम राजनीतिक फैक्टर माना जा रहा है। इसकी वजह यह है कि अकाली दल को पंजाब के पंथिक मतदाताओं के एक वर्ग का पारंपरिक समर्थन हासिल रहा है। इनमें अलग-अलग डेरों और हलकों से जुड़े मतदाता भी शामिल हैं।

बीजेपी के एक नेता के मुताबिक, ”SAD गठबंधन के लिए बीजेपी से ज्यादा इच्छुक है लेकिन उसे खालिस्तान समर्थक विचारधारा के प्रति किसी भी तरह की सहानुभूति और खडूर साहिब के सांसद अमृतपाल सिंह की पार्टी ‘अकाली दल वारिस पंजाब दे’ जैसे संगठनों की लोकप्रियता के बीच संतुलन बनाना होगा।”