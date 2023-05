पहले संसद उद्घाटन… अब चुनावी मंथन, 2024 के लिए मेगा बैठक, PM मोदी के साथ BJP शासित राज्यों के सीएम मौजूद

2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की मेगा बैठक शुरू हो गई है। इस बैठक में पीएम मोदी भी मौजूद हैं और बीजेपी शासित राज्यों के सीएम भी।

पीएम नरेंद्र मोदी की 2024 के लिए मेगा बैठक (फाइल-इंडियन एक्सप्रेस)

संसद उद्घाटन के बाद भारतीय जनता पार्टी चुनावी मोड में आ गई है। उसकी तरफ से 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए मेगा बैठक की गई है। उस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद हैं। उनके साथ बीजेपी शासित राज्यों से सीएम भी मंथन कर रहे हैं। बड़ी बात ये है कि रविवार को नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ था, जिसमें बीजेपी शासित सभी सीएम आए थे। ऐसे में उस कार्यक्रम के तुरंत बाद बीजेपी दफ्तर में ये अहम मीटिंग की गई। बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ, असम मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने शिरकत की है। गृह मंत्री अमित शाह भी रणनीति को धार देने का काम कर रहे हैं। अब बैठक में किन पहलुओं पर चर्चा हुई है, अभी तक स्पष्ट नहीं, लेकिन 2024 के लिहाज से इसे काफी अहम माना जा रहा है। वैसे भी कर्नाटक हार के बाद से बीजेपी को फिर अपनी रणनीति पर विचार करने की जरूरत पड़ गई है। इस साल कई दूसरे राज्यों में भी विधानसभा के चुनाव होने हैं, फिर चाहे राजस्थान हो या फिर मध्य प्रदेश, तेलंगाना हो या फिर छत्तीसगढ़। ऐसे में 2024 के फाइनल से पहले इन राज्यों वाले मुकाबलों में पार्टी को अच्छा करना जरूरी है। इससे पहले भी बीजेपी की 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बैठकें हो चुकी हैं। एक बैठक में तो फैसला भी लिया गया था कि पिछले चुनाव में जिन 120 सीटों पर हार मिली थी, उन पर फोकस कर जीता जाएगा। उस समय अमित शाह ने केंद्रीय मंत्रियों से लेकर पदाधिकारियों के साथ बैठक की थी और आगे का रोडमैप तैयार हुआ था। वैसे इस बार बीजेपी दक्षिण के राज्यों पर खास फोकस कर रही है, पिछला प्रदर्शन दोहराना चुनौती रहने वाला है, ऐसे में कहा से भरपाई की जा सकती है, इस पर जोर है। दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां भी अपनी बिसात बिछाने में लग गई हैं। कैसे एकजुट होकर बीजेपी को घेरा जाए, इस पर ध्यान दिया जा रहा है। नीतीश कुमार से लेकर अरविंद केजरीवाल तक, कई नेता इसी प्रयास में लगे हुए हैं।

