बीजेपी का ऐलान, बिप्लब देव बनेंगे त्रिपुरा के मुख्यमंत्री, जिष्णु देव होंगे डिप्टी सीएम

त्रिपुरा में नए मुख्यमंत्री के नाम पर लगाई जा रही अटकलों पर बीजेपी ने मुहर लगा दी है। पार्टी ने मंगलवार को ऐलान कर दिया है कि बिप्लब देव ही राज्य के मुख्यमंत्री बनेंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की घोषणा की। इस कॉन्फ्रेंस में बिप्लब देव भी मौजूद थे। उन्होंने कहा, ‘बिप्लब देव ही त्रिपुरा के अगले मुख्यमंत्री होंगे।’ इसी के साथ ही इस बात का भी ऐलान किया गया है कि जिष्णु देव राज्य के डिप्टी सीएम होंगे। बिप्लब ने बताया, ‘जिष्णु देब मेरे साथ राज्य के उप-मुख्यमंत्री के तौर पर काम करेंगे।’

बीजेपी की ओर से यह ऐलान राज्य में उनकी सहयोगी पार्टी आईपीएफटी की तरफ से आदिवासी मुख्यमंत्री बनाए जाने की इच्छा जाहिर करने के ठीक एक दिन बाद किया गया है। दरअसल, त्रिपुरा में बीजेपी की सहयोगी स्थानीय पार्टी इंडीजियस पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (आईपीएफटी) की तरफ से यह कहा गया था कि इस गठबंधन को आदिवासियों ने काफी वोट दिया है, इसलिए राज्य का मुख्यमंत्री भी किसी आदिवासी को बनाया जाना चाहिए।

त्रिपुरा बीजेपी प्रभारी सुनील देवधर ने ट्वीट कर बिप्लब देव को बधाई दी है। उन्होंने लिखा, ‘त्रिपुरा का सीएम बनने पर बिप्लब देब को बहुत-बहुत बधाई। जिष्णु देब को भी डिप्टी सीएम बनने पर शुभकामनाएं।’ देवधर ने अगला ट्वीट कर कहा, ‘मुझे विश्वास है कि दोनों के नेतृत्व में त्रिपुरा विकास का नया मुकाम हासिल करेगा।’ डिप्टी सीएम बनने पर जिष्णु ने कहा, ‘मैं बहुत खुश हूं। मैं, बिप्लब जी और अन्य सभी विधायक त्रिपुरा को विकास के पथ पर आगे ले जाने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे और उसे नंबर वन राज्य बनाएंगे। त्रिपुरा में स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास सबसे ज्यादा ध्यान देने वाले मुद्दे हैं।’

Heartiest Congratulations to @BjpBiplab on being appointed as CM of Tripura & Jishnu Dev Varma on being appointed as Deputy CM.

