नहीं रहे क‍िरण मजूमदार शॉ के पत‍ि, बायोकॉन चीफ ने ल‍िखा- सदमे से टूट गई हूं

बायोकॉन की कार्यकारी चेयरपर्सन किरण मजूमदार शॉ के पति जॉन शॉ का निधन हो गया।

बायोकॉन प्रमुख किरण मजूमदार शॉ (Photo Source- twitter/ @kiranshaw)

