कोरोनावायरस से जूझते देशों की मदद के लिए इस वक्त पूरी दुनिया में भारत की तारीफ हो रही है। खास बात यह है कि भारत में घरेलू टीकाकरण प्रक्रिया भी पूरी रफ्तार से जारी है। इसके बावजूद अब तक करीब 65 देशों को कोरोना वैक्सीन भेजी जा चुकी है। जहां कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष ने इसके लिए भारत सरकार और पीएम मोदी का शुक्रिया जताया। कनाडा में तो लोगों ने मोदी के पोस्टर लगाकर उनका आभार व्यक्ति किया है। बता दें कि प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की अपील के बाद भारत ने 4 मार्च को ही 5 लाख कोरोना वैक्सीन कनाडा पहुंचाई थीं।

गौरतलब है कि कनाडा में टोरंटो उन कुछ जगहों में से एक है, जहां कुछ दिनों पहले ही बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर उतरकर कृषि कानून का विरोध किया था। इन लोगों ने किसान संगठनों के साथ खड़े होने की बात कहते हुए भारत सरकार और पीएम मोदी के खिलाफ रैलियां भी आयोजित की थीं। अकेले टोरंटो ही नहीं, बल्कि मोंटरियाल और ओटावा में भी ऐसे ही प्रदर्शन किए गए थे।

अब तक 9 बिलबोर्ड्स लगे, और भी लगेंगे: बताया गया है कि कोरोना वैक्सीन भेजने के लिए पीएम मोदी को शुक्रिया लिखे यह पोस्टर ग्रेटर टोरंटो इलाके में लगे हैं। इनमें लिखा है- “कनाडा को कोरोना वैक्सीन मुहैया कराने के लिए शुक्रिया भारत और पीएम नरेंद्र मोदी। कनाडा-भारत की दोस्ती जिंदाबाद।” इन बिलबोर्ड्स के नीचे हिंदू फोरम कनाडा का नाम भी दिया गया है। जानकारी के मुताबिक, अब तक ऐसे 9 बड़े-बडे़ बिलबोर्ड्स इलाके में लग चुके हैं। हिंदू फोरम अभी और भी बिलबोर्ड्स लगाने की प्रक्रिया में है।

Indian Diaspora put up billboards all over Greater Toronto Areas in Canada thanking India and PM @narendramodi for providing #COVID19 Vaccines to Canada. 9 giant billboards put up till now. More being put up by the community. pic.twitter.com/Ku6xXY1y4m

— Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) March 11, 2021