2002 गुजरात दंगे के दौरान बिलकिस बानो के साथ हुए गैंगरेप और उनके परिवार के 7 लोगों की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे 2 दोषियों को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। दरअसल, कोर्ट ने बिपिनचंद जोशी और प्रदीप मोधिया की उम्रकैद की सजा पर रोक लगाते हुए उन्हें जमानत दे दी है।

दोनों दोषी 17 साल से ज्यादा समय जेल में बिता चुके थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनकी अपील में तथ्य और कानून से जुड़े ऐसे मुद्दे हैं, जिन पर विस्तार से विचार करने की जरूरत है। 28 अक्टूबर को जारी आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों दोषियों को राहत दी।

हाईकोर्ट के फैसले को दी थी चुनौती

बिपिनचंद जोशी और प्रदीप मोधिया ने मई 2017 में बॉम्बे हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें हाईकोर्ट ने उन्हें दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा था। जमानत देते समय कोर्ट ने इस बात पर भी ध्यान दिया कि दोनों अपीलकर्ताओं में से एक बिपिनचंद जोशी गंभीर रूप से दिव्यांग हैं।

सरकारी वकील ने किया जमानत का विरोध

सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने अपराध की गंभीरता और ट्रायल कोर्ट के साथ-साथ बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा दोषियों की सजा बरकरार रखे जाने का हवाला देते हुए जमानत याचिका का विरोध किया। वहीं, दोनों दोषियों की ओर से पेश वकील ने दलील दी कि अपीलकर्ताओं में से एक का नाम शुरुआती FIR में शामिल नहीं था और उसे कथित अपराध के करीब तीन साल बाद इस मामले में आरोपी बनाया गया था।

दोषियों के वकील ने क्या हवाला दिया?

कोर्ट में दोषियों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने दलीली दी कि दोनों दोषियों ने 17 साल से अधिक समय जेल में बिता लिया है। उन्होंने यह भी कहा कि एक आरोपी का नाम FIR में दर्ज नहीं था और घटना के करीब तीन साल बाद उसे मामले में आरोपी बनाया गया था। वकील ने दूसरे दोषी की गंभीर दिव्यांगता का भी हवाला दिया।

इस केस की टाइमलाइन

यह मामला 03 मार्च 2002 को गुजरात दंगों के दौरान दाहोद जिले के रंधिकपुर गांव मे बिलकिस बानो के साथ हुए गैंगरेप और उनके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या से जुड़ा है। 27 फरवरी 2002 को गुजरात के गोधरा रेलवे स्टेशन पर साबरमती एक्सप्रेस के एस-6 कोच में आग लगाए जाने के बाद भड़की भीड़ ने बिलकिस बानो के साथ इस हैवानियत को अंजाम दिया था।

साल 2004 में इस मामले की निष्पक्ष सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को गुजरात से मुंबई ट्रांसफर कर दिया था।

जनवरी 2008 में मुंबई की विशेष सीबीआई अदालत ने 11 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी जिस पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी मुहर लगाई।

इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 8 जनवरी 2024 को गुजरात सरकार के 15 अगस्त 2022 को 11 दोषियों को दी गई समयपूर्व रिहाई (रेमिशन) के आदेश को पूरी तरह खारिज कर दिया था। कोर्ट ने आदेश दिया था कि सभी 11 दोषियों को वापस जेल जाना होगा।