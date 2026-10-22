केरल के दक्षिणी जिले तिरुवनंतपुरम में गुरुवार तड़के पारसाला (Parassala) रेलवे स्टेशन के पास भूस्खलन होने से बिलासपुर-तिरुनेलवेली एक्सप्रेस (Bilaspur-Tirunelveli Express) का इंजन पटरी से उतर गया। इस घटना के कारण नेय्याट्टिंकरा-पारसाला रेलखंड पर ट्रेन सेवाएं प्रभावित हो गईं। रेलवे ने यह जानकारी दी।

रेलवे के मुताबिक, यह घटना रात 2 बजकर 19 मिनट पर हुई। ट्रेन नंबर 22619 बिलासपुर-तिरुनेलवेली एक्सप्रेस भूस्खलन के कारण पारसाला के पास रोक दी गई थी। ट्रेन रुकने के बाद जांच में पता चला कि उसका इंजन पटरी से उतर गया है। दक्षिण रेलवे ने एक बयान जारी कर बताया कि इस घटना में सभी यात्री और रेलवे कर्मचारी सुरक्षित हैं।

ट्रेन को आगे ले जाने के लिए तुरंत एक दूसरा इंजन भेजने की व्यवस्था की गई। इसके अलावा, पटरी और रेल सेवाओं को जल्द से जल्द बहाल करने के लिए दुर्घटना राहत ट्रेन (ART) भी कर्मचारियों और जरूरी सामान के साथ घटनास्थल पर भेजी गई। रेलवे की टीम प्रभावित रेलखंड पर मरम्मत और बहाली का काम कर रही है।

इस घटना के कारण रास्ते में तीन ट्रेनों को रोकना पड़ा। इनमें तांबरम-तिरुवनंतपुरम सेंट्रल स्पेशल ट्रेन को एरणियल में, मदुरै-पुनालुर एक्सप्रेस को नॉर्थ पनकुडी में और तांबरम-तिरुवनंतपुरम सेंट्रल अमृत भारत एक्सप्रेस को नांगुनेरी में रोका गया।

इसके अलावा, पांच अन्य ट्रेनों के रवाना होने में भी देरी हुई। इनमें कन्याकुमारी-मंगलुरु सेंट्रल परशुराम एक्सप्रेस, नागरकोइल जंक्शन-पुनालुर पैसेंजर, तिरुवनंतपुरम नॉर्थ-नागरकोइल जंक्शन पैसेंजर, पुनालुर-कन्याकुमारी पैसेंजर और तिरुवनंतपुरम सेंट्रल-तांबरम एक्सप्रेस शामिल हैं। दक्षिण रेलवे ने यह भी बताया कि गुरुवायूर-चेन्नई एग्मोर एक्सप्रेस और पुणे-कन्याकुमारी एक्सप्रेस के भी देरी से चलने की आशंका है।

प्रभावित रेलखंड पर मरम्मत कार्य जारी

रेलवे के मुताबिक, प्रभावित रेलखंड पर मरम्मत और बहाली का काम जारी है। जब तक यह काम पूरा नहीं हो जाता, तब तक इस मार्ग पर ट्रेन सेवाएं प्रभावित रहने की आशंका है।

गौरतलब है कि इस इलाके में लगातार हो रही भारी बारिश के बीच यह घटना हुई। मौसम विभाग (IMD) ने बुधवार को तिरुवनंतपुरम जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया था और बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी थी। इसके साथ ही, 22 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए भारी बारिश होने का अनुमान जताया गया था।

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उत्तर रेलवे दीपावली और छठ पूजा के त्योहार को देखते हुए कई स्पेशल ट्रेनें चला रही है। इसी क्रम में रेलवे ने देश के विभिन्न रेलवे स्टेशनों से पूर्वी यूपी और बिहार के लिए कई और ट्रेनों के संचालन का ऐलान किया है। जिन रूट्स पर उत्तर रेलवे ने स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया है, उनमें दिल्ली – हावड़ा, शकूर बस्ती – झंझारपुर, शकूर बस्ती – पटना, जम्मू तवी – वाराणसी रेलवे रूट शामिल हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक