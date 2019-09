बिहार में एक अपराधी के जेल में केक काट कर जन्मदिन मनाने और मटन पार्टी देने का वीडियो सामने आया है। सीतामढ़ी जेल में अपराधी के जन्मदिन मनाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस घटना के बाद से एक बार फिर से बिहार में जेल में नियमों के उल्लंघन को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं।

घटना के सामने आने के बाद जेल के चार सुरक्षाकर्मियों को बर्खास्त कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार वीडियो में केक काटने वाला शख्स की पहचान पिंटू तिवारी के रूप में हुई है। पिंटू साल 2015 में दरभंगा में दो इंजीनियरों की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। जेल में केक काटने के बाद वह अन्य कैदियों से गिफ्ट भी ले रहा है।

वीडियो में साथी कैदी केक काटने के बाद हैप्पी बर्थडे गाते दिख रहे हैं। आगे जेल में ही दर्जनों कैदी जमीन पर बैठकर मजे से मटन पार्टी करते नजर आ रहे हैं। इसके बाद पिंटू तिवारी व अन्य कैदी मिठाइयों का मजा ले रहे हैं। इतना ही नहीं बर्डथे सेलिब्रेशन के लिए जेल परिसर में मौजूद पेड़ों पर गुब्बारे भी लगाए गए हैं।

Bihar: Four guards of the jail have been suspended in connection with the incident where a criminal Pintu Tiwari, in a video, was seen celebrating his birthday inside the jail premises. https://t.co/pE41NLJc7N

