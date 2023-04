Bihar Violence: गृह मंत्री अमित शाह की सासाराम रैली रद्द, CM नीतीश कुमार बोले- जानकारी नहीं, सम्राट चौधरी ने कहा- सुलग रहा बिहार

Bihar Violence: सम्राट अशोक की जयंती को लेकर आयोजकों ने बिहार के सासाराम में शाह की रैली रखी थी।

Bihar Violence: बिहार हिंसा के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रैली रद्द। (फोटो सोर्स: PTI)

Bihar Violence: बिहार के सासाराम में हिंसा और झड़प के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का सासाराम दौरा रद्द कर दिया गया है। सम्राट अशोक की जयंती को लेकर आयोजकों ने बिहार के सासाराम में शाह की रैली रखी थी। यह रैली रविवार यानी 2 अप्रैल को होनी थी। वहीं प्रशासन ने हिंसाग्रस्त इलाकों में धारा 144 लागू कर दी है। अमित शाह की रैली रद्द होने पर बिहार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने शनिवार (1 अप्रैल, 2023) को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक कार्यक्रम के लिए सासाराम आने वाले थे। चूंकि बिहार सरकार ने धारा 144 लागू कर दी, इसलिए हमें कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। हम ऐसे में इस तरह का आयोजन कैसे कर सकते हैं? अमित शाह की रैली रद्द होने पर जानिए क्या बोले नीतीश कुमार- केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बिहार दौरा रद्द किए जाने पर बिहार CM नीतीश कुमार ने कहा कि कोई भी केंद्र के मंत्री बिहार आते हैं तो उनको सुरक्षा दी जाती है। राज्य सरकार अपनी ज़िम्मेदारी निभाती है। हम इन चीजों का ध्यान रखते हैं, वे(भाजपा) लोग ध्यान न रखें वो अलग बात है।रामनवमी के दौरान सासाराम और नालंदा में हिंसा की घटनाओं पर नीतीश कुमार ने कहा कि दुख की बात है। हमें कल जैसे ही पता चला अलर्ट होकर तेजी से काम किया गया। उपद्रवियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये किसी ने जानबूझकर किया है, हमने कहा है कि इस बारे में पता लगाया जाए। रामनवमी कार्यक्रम के दौरान बिहार के सासाराम और नालंदा में हिंसा 31 मार्च को रामनवमी कार्यक्रम के बाद दो समूहों के बीच झड़पों के कारण शहर में धारा 144 लागू कर दी गई थी। बिहार पुलिस ने शनिवार को कहा कि सासाराम और नालंदा जिले के बिहारशरीफ में स्थिति पूरी तरह सामान्य और नियंत्रण में है। पुलिस ने बताया कि असामाजिक तत्वों की पहचान कर अभी तक नालंदा में 27 और सासाराम में 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बिहार पुलिस ने ट्वीट किया, “नालंदा के बिहारशरीफ और रोहतास के सासाराम में स्थिति पूरी तरह से सामान्य और नियंत्रण में है। नालंदा और रोहतास में दो प्राथमिकी दर्ज की गई हैं और असामाजिक तत्वों की पहचान करते हुए नालंदा में 27 और सासाराम में 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।” भड़काऊ और झूठी खबरें न फैलाएं: बिहार पुलिस पुलिस ने कहा कि जिलों में पर्याप्त सुरक्षा तैनात की गई है और वरिष्ठ अधिकारी भी हिंसा प्रभावित इलाकों में डेरा डाले हुए हैं।बिहार पुलिस ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, ‘पुलिस बिहारशरीफ और सासाराम में रामनवमी का कार्यक्रम पूरा हो चुका है। दोनों जगहों पर पर्याप्त संख्या में फोर्स तैनात है। वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर डेरा डाले हुए हैं। पुलिस भड़काऊ या झूठी खबरों के प्रसार को रोकने के लिए सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही है। वहीं पुलिस ने लोगों से अफवाहों पर विश्वास नहीं करने की अपील की और कानून व्यवस्था बनाए रखने में लोगों से सहयोग मांगा है। नालंदा पुलिस ने दी जानकारी इससे पहले आज नालंदा के पुलिस अधीक्षक अशोक मिश्रा ने लोगों से अफवाहों पर विश्वास न करने और शांति बनाए रखने की अपील की है। मिश्रा ने कहा, “पुलिस इलाके में गश्त कर रही है और अलर्ट पर है। हम शांति बनाए हुए हैं। 20 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आठ लोग घायल हुए हैं और तीन को गोली लगी है। लोगों को अफवाहों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। स्थिति अब नियंत्रण में है। भागलपुर के नौगछिया में भी झड़प बिहार में शुक्रवार को रामनवमी के जुलूस के बाद दो गुटों में झड़प हो गई। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि उपद्रवी तत्वों ने वाहनों पर पथराव किया और उनमें आग लगा दी थी। उधर, भागलपुर जिले के नौगछिया के खरीक में मूर्ति विसर्जन के बाद शुक्रवार को मामूली झड़प हुई थी। नौगछिया एसडीपीओ ने कहा, “मूर्ति विसर्जन के बाद हिंदू और मुस्लिम समुदायों के लोगों के बीच मामूली झड़प हुई थी। स्थिति अब नियंत्रण में है। शांति कायम है। घटना में एक महिला घायल हुई है। https://www.jansatta.com/blank.html

