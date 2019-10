बिहार ही नहीं बल्कि देश भर में लालू प्रसाद यादव की वाणी और उनके बयानों की आक्रामक शैली के लोग मुरीद हैं। जनता उनके राजनीतिक तेवर को ऐसे में तब ज्यादा मिस कर रही है, जब पटना समेत बिहार का एक बड़ा हिस्सा बाढ़ और जल-जमाव के संकट से जूझ रहा है। लेकिन, इस दौरान सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में युवक को लालू यादव की आवाज राज्य एवं केंद्र सरकार पर हमला बोलते देखा जा रहा है। लालू यादव के अंदाज में युवक प्रदेश के सीएम नीतीश कुमार पर जमकर कटाक्ष कर रहा है।

वीडियो में दिखाई दे रहा है कि एक युवक वर्तमान में बाढ़ की समस्या पर लालू यादव की मिमिक्री कर रहा है। युवक का नाम कृष्णा यादव है और कृष्णा राजनीति शास्त्र के द्वितीय वर्ष के छात्र हैं। कृष्णा शहर के भीतर बाढ़ के बीच एक ट्रैक्टर पर खड़े हैं और आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की आवाज में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोल रहे हैं।

Oh man! Is this the best mimicry of @laluprasadrjd yet by anyone? Must watch once!

कृष्णा के इस मिमिक्री की मौके पर मौजूद लोग जमकर प्रशंसा कर रहे हैं और तालियां बजा रहे हैं। इस दौरान लोग उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिमिक्री करने का आग्रह करते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन, कृष्णा यादव बड़े ही सौम्यता से मोदी की मिक्री करने मना कर देते हैं। लालू के इस सटिक अंदाज को अपने भीतर उतारने वाले कृष्णा की फैन-फॉलोविंग भी देखते- देखते काफी बढ़ गई है। लोग उनके इस टिप्पणी की जमकर सराहना कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर शेयर हो रहे इस वीडियो पर जबरदस्त टिप्पणियां पढ़ने को मिल रही हैं।

Gazab ek khamoshi ko awaz de di isne.. — S.Shaurya (@SShaurya19) October 3, 2019

Helicopter se morning walk — aaloo kachaloo (@bolkahangayethe) October 4, 2019

इस वीडियो के उद्देश्य के संबंध में कृष्णा यादव से ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ ने बात की। यादव ने कहा, “यह विशुद्ध संयोग था और वीडियो बनाने का कोई मकसद नहीं था। लालू यादव जी का वोटर होने के नाते, मेरे दोस्तों ने उनकी अवाज में बाढ़ की समस्या पर बोलने के लिए कहा और मैंने किया। लेकिन, मुझे नहीं पता था कि वे इसे अपलोड करेंगे और यह वायरल हो जाएगा।” पटना के रहने वाले कृष्णा ने कहा कि वह एक एक्टर बनना चाहते हैं और वीडियो के वायरल होने से बेहद खुश हैं। उनका मानना है कि वीडियो से मिलि प्रसिद्धी उन्हें एक्टिंग में करियर बनाने में सहायक सिद्ध होगी। वह कहते हैं, “मैं सोशल मीडिया को एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मानता हूं। कोई भी कहीं से आपको स्पॉट कर सकता है और मैं उसके लिए इंतजार कर रहा हूं।”

