पेट्रोल-डीजल के बाद अब रोजमर्रा की चीजों के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं। इसी कड़ी में कुछ दिन पहले ही अमूल और मदर डेयरी जैसी कंपनियों ने दूध के दाम बढ़ाए थे। जिसके बाद अब बिहार और जयपुर राज्य की दूध कंपनियों ने भी दूध के दामों में बढ़ोतरी की है। बिहार की सुधा डेयरी और राजस्थान की सरस डेयरी ने दूध के दामों में बढ़ोतरी कर दी है। नई कीमतें गुरुवार से लागू हो गई हैं।

पटना में सुधा डेयरी ने दूध के कई वेरिएंट की कीमतों में 2 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। संशोधित दरों के अनुसार सुधा गोल्ड फुल क्रीम दूध अब 65 रुपये की जगह 67 रुपये प्रति लीटर मिलेगा। वहीं सुधा शक्ति दूध जो पहले 57 रुपये प्रति लीटर था अब 59 रुपये प्रति लीटर में उपलब्ध होगा। हालांकि, उपभोक्ताओं को कुछ राहत देते हुए डेयरी ने घी, दही और लस्सी की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। नई कीमतें 22 मई से लागू हो जाएंगी।

जयपुर की सरस डेयरी ने भी बढ़ाए दूध के दाम

वहीं, जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड (जयपुर डेयरी) ने गुरुवार से सरस दूध की कीमतों में प्रति लीटर दो रुपये की वृद्धि कर दी है। अन्य उत्पाद भी महंगे हो गए हैं। डेयरी द्वारा जारी संशोधित दरों के अनुसार सरस टोंड दूध अब 54 रुपये की जगह 56 रुपये प्रति लीटर मिलेगा जबकि स्टैंडर्ड दूध 60 रुपये से बढ़कर 62 रुपये प्रति लीटर और सरस गोल्ड दूध 68 रुपये से बढ़कर 70 रुपये प्रति लीटर उपलब्ध होगा।

डेयरी ने दही, छाछ, लस्सी और पनीर की कीमतों में भी वृद्धि की है। 200 ग्राम पनीर पैक अब 76 रुपये की जगह 80 रुपये में मिलेगा जबकि एक किलोग्राम पनीर का पैक 362 रुपये से बढ़कर 385 रुपये में मिलेगा। इसी तरह 200 ग्राम दही का पैक 16 रुपये से बढ़कर 18 रुपये और 400 ग्राम पैक 32 रुपये से बढ़कर 36 रुपये में मिलेगा। सादे छाछ की कीमत में एक रुपये की वृद्धि की गई है जबकि लस्सी और नमकीन छाछ दो रुपये महंगी हो गई हैं।

अमूल और मदर डेयरी ने भी बढ़ाई थी दूध की कीमतें

इससे पहले भारत के दो सबसे बड़े डेयरी ब्रांडों अमूल और मदर डेयरी दोनों ने कई किस्मों के दूध की कीमतों में 2 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोत्तरी की थी जो 14 मई, 2026 से प्रभावी हो गयी।

दिल्ली-एनसीआर में आज से ऑटो-टैक्सी ड्राइवरों का चक्का जाम

दिल्ली-एनसीआर के कमर्शियल वाहन चालक गुरुवार से 23 मई (शनिवार) तक तीन दिन की हड़ताल पर हैं। यह हड़ताल ऑटो और टैक्सी किराए में तुरंत बढ़ोतरी की मांग को लेकर की जा रही है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें

(भाषा के इनपुट के साथ)