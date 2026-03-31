बिहार में नालंदा के शीतला माता मंदिर में भगदड़ होने की खबर आई है। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक, इस भगदड़ में 8 लोगों की मौत हो गई है। मंदिर में भारी भीड़ के चलते पूजा के दौरान भगदड़ की यह घटना हुई। इस घटना में एक दर्जन से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर हैं।
यह घटना नालंदा के दीपनगर थाने के मघड़ा शीतला माता मंदिर की है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। माना जा रहा है कि मरने वालों का आंकड़ा अभी बढ़ सकता है।
अभी तक आई खबरों के मुताबिक, चैत्र महीने के आखिरी मंगलवार होने के चलते मंदिर में भारी भीड़ जमा हुई थी। लेकिन अव्यवस्था को चलते भगदड़ की घटना हो गई। फिलहाल राहत और बचाव का काम जारी है और कई एंबुलेंस मंदिर परिसर में पहुंच रही हैं।
यह ब्रेकिंग न्यूज़ है, अपडेट हो रही है