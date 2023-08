बिहार के रोहतास में भीषण सड़क हादसा, कंटेनर में जा घुसी स्‍कॉर्पियो, 7 लोगों की मौत

Road Accident: बिहार के रोहतास जिले में हाईवे पर खड़े कंटेनर और स्कॉर्पियो में टक्कर हो गई। इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है। सभी लोग बोधगया से वापस लौट रहे थे।

सांकेतिक तस्वीर

बिहार के रोहतास जिले में भीषण सड़क हादसा हुआ है। इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसा उस समय हुआ जब हाईवे किनारे खड़े एक कंटेनर से स्कॉर्पियो जा टकराई। हादसा इतना भीषण था कि लोगों को स्कॉर्पियो से निकालने में कटर का सहारा लेना पड़ा। जानकारी के मुताबिक सभी लोग बोधगया से अपने घर लौट रहे थे। जानकारी के मुताबिक स्कॉर्पियो में सवार लोग कैमूर के कुडारी गांव के बताए जा रहे हैं। हादसा रोहतास जिले के शिवसागर के समीप हुआ। जिस स्कॉर्पियो का हादसा हुआ है उसमें 12 लोग सवार बताए जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि चालक को झपकी आने के कारण यह हादसा हुआ है। जब तक ड्राइवर कुछ समझ पाता गाड़ी हाईवे किनारे कंटेनर में जा घुसी। मरने वालों में 5 महिलाएं भी शामिल हैं। वहीं हादसे में 2 बच्चों की भी मौत हो गई है। NHAI की एंबुलेंस से पहुंचाया अस्पताल हाईवे पर तड़के हुए इस हादसे के बाद एनएचएआई की एंबुलेंस मौके पर पहुंची। घायलों को आनन फानन में सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। पांच घायलों में से कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। टक्कर इतनी भीषण थी कि स्कॉर्पियो के अंदर ही कई लोग फंसे रह गए। सभी लोग एक ही परिवार के हैं।

